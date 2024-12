In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus Tribe: Primitive Builder auf der Xbox Series X.

Verbannt auf der verbrannten Insel, schlüpft ihr in Tribe: Primitive Builder in die Rolle eines Erbauers. Die Insel ist ein Ort, an dem verschiedene Stämme im Schatten eines ständig brennenden Vulkans leben. Auf der Insel erwarten euch vier unterschiedliche Biome mit unterschiedlichen Stämmen.

Im Open-World-Titel erhaltet ihr unterschiedliche Werkzeuge und müsst beim Ausbau der Dörfer unterstützen. Dabei stehen euch 17 verschiedene Gebäudetypen und 8 einzigartige Strukturen zur Verfügung. Um eine Quest des Spieles erfolgreich zu beenden, müsst ihr ein Ritual durchführen. Insgesamt gibt es 28 dieser Rituale.

Tribe: Primitive Builder ist ein Einzelspieler-Titel, der euch etwa 35 Stunden Spielzeit bescheren wird, in dem ihr baut, erkundet und die Geheimnisse der verbrannten Insel lüftet.

Tribe: Primitive Builder | Die Insel der Verbrannten

