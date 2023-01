Tribes of Midgard: Kostenloses Hexensage-Update bringt Cross-Play

Autor:, in / Tribes of Midgard

Das eiskalte und dunkle Reich der Toten öffnet seine Tore in Tribes of Midgard: Hexensage, das von Norsfell und Gearbox Publishing veröffentlicht wurde. In dieser neusten Sage von Tribes of Midgard werden die Einherjar dazu aufgerufen, sich zu verbünden und gegen die Göttin Hel zu Felde zu ziehen.

Hexensage ist jetzt als kostenloses Update auf Steam, im Epic Games Store, auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar. Zudem ist nun auch das Crossplay zwischen Steam, Epic Games Store und Xbox möglich.

Features von Hexensage

Reist in das Reich der Toten: Hel plant, die Wurzeln von Yggdrasil zu verderben, und hat dazu die Draugr beschworen, um ihre Armee an Helmonstern anzuführen. Es ist Eile geboten und um zu gewinnen, müsst ihr den Kampf in ihr Reich tragen. Begebt euch auf die Hexensage-Quest und findet das Untertor-Portal, doch hütet euch, denn in dem bisher kältesten Biom drohen viele neue Gefahren. Erkundet die eisigen Tiefen von Niflheim, sucht in uralten Steinmausoleen nach Beute, erhaltet Zugriff auf einzigartige Materialien, um mächtige neue Gegenstände herzustellen, fordert die Göttin der Unterwelt heraus und befreit den gefallenen Gott Baldr.

Erhaltet neue Materialien: Neben einem neuen Biom, einer neuen Ältesten und einer neuen Sagenquest wird mit Hexensage auch ein neues Anbau-System eingeführt, das Einherjar erlaubt, Samen anzupflanzen, um sich auf diese Weise Materialien für die Herstellung zu beschaffen. Mit der Schaufel, einem neuen Werkzeug, können Spieler nun sogenannte Essenzen einpflanzen, um dann nach einer bestimmten Zeit Materialien wie Steine und Eisen zu ernten.

Crossplay: Mit der Veröffentlichung von Hexensage ist es Spielern auf Steam, dem Epic Games Store und der Xbox nun möglich plattformübergreifend zusammenzuspielen – und dafür werden keine besonderen Runen benötigt!

Julian Maroda, CEO und Creative Director von Norsfell, sagte: „Es ist unsere oberste Priorität, Midgard für unsere Spieler immer besser zu machen, und daher haben wir eine Vielzahl von Verbesserungen, die von den Vorschlägen der Community inspiriert sind, implementiert und mit der Hexensage ein weiteres Kapitel zu ihrer Wikingerlegende hinzugefügt. Die nordische Mythologie inspiriert auch weiterhin das Wachstum des Spiels mit einer expandierenden Welt und größeren, mächtigeren Bossen. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie die Einherjar sich zusammenschließen werden, um Hels unheilvolle Pläne zu durchkreuzen.“

Tribes of Midgard ist eine dynamische Mischung aus Survival- und Action-RPG für 1–10 Spieler. Erlebt Norsfells kreative Vision dieser hellen und farbenreichen Welt, stellt legendäre Gegenstände her, baut eure Basis aus und brecht zu einer epischen Reise durch prozedural generierte Umgebungen auf, um riesige Kreaturen herauszufordern, die darauf aus sind, Ragnarök herbeizuführen.

Die Macht eures Stamms wird in zwei verschiedenen Spielmodi auf die Probe gestellt werden: dem saison-basierten Saga-Modus und einem endlosen Sandbox-Überlebensmodus. Eine Vielzahl von Zielen, Feinden und erkundbaren Umgebungen bietet einen hohen Wiederspielwert.

Neben dem neuen Update fängt der Accolades-Trailer auch einige internationale Stimmen der Fachpresse ein.