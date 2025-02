Trident’s Tale: Neues Piratenabenteuer angekündigt

Macht euch bereit, die Segel für Abenteuer zu setzen! Das unabhängige Studio 3DClouds freut sich, das brandneue Third-Person-Piraten-Actionspiel Trident’s Tale vorzustellen, das im Mai 2025 weltweit für die Plattformen PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheint.

Bekannt für die Entwicklung beliebter lizenzierter Titel wie Transformers: Galactic Trials, Paw Patrol World und mehr, veröffentlicht und finanziert 3DClouds dieses neue Abenteuer, das von Grund auf so konzipiert wurde, dass es für junge und ältere Spieler gleichermaßen zugänglich ist.

Trident’s Tale ist ein Einzelspieler-Piratenabenteuer in einer lebendigen und farbenfrohen, von Magie durchdrungenen Welt. Begebt euch auf eine epische Reise über ein riesiges Meer voller einzigartiger Inseln, feuchter Verliese, zu besiegender Feinde und zu lüftender Geheimnisse.

Die Spieler tauchen ein in eine fesselnde Geschichte voller exzentrischer Charaktere, kniffliger Rätsel, schattenhafter Verliese und adrenalingeladener Kämpfe gegen Monster, konkurrierende Piratenbanden und vieles mehr, sowohl an Land als auch auf See.

Um einen richtigen Eindruck von Trident’s Tale in Bewegung zu bekommen, schaut euch den In-Engine-Trailer an:

„Trident’s Tale war für unser 60-köpfiges Studio eine Liebesarbeit“, so Franceso Bruschi, CEO von 3DClouds. „Alle Fans von Piraten werden in unserem Spiel einen Riesenspaß haben, mit einer fesselnden, mehr als 15-stündigen Story-Kampagne, einer riesigen offenen Welt, die es zu erkunden gilt, fesselnden Schwert- und Waffenkämpfen, vielen Handwerks- und Anpassungsmöglichkeiten und – mein persönlicher Favorit – Seekämpfen mit herausfordernden mythischen Monstern, die es zu besiegen gilt, und einem voll dynamischen Wettersystem.“

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über alle wichtigen Features von Trident Tale:

Kommandiert euer Schiff, beherrscht die Meere: Übernehmt das Ruder in dynamischen Seeschlachten, in denen jeder Kanonenschuss und jedes Manöver zählt. Rüstet euer Schiff auf und passt es an euren Spielstil an, und nehmt an epischen Kanonenduellen gegen rivalisierende Piraten, Seeungeheuer und mehr teil!

Entdeckt einen weitläufigen Ozean voller verschiedener Inseln, jede mit ihren eigenen Geheimnissen, Schätzen und Herausforderungen. Entdeckt versteckte Dungeons, löst knifflige Rätsel und plündert seltene Schätze, um eure Mannschaft zu stärken.

Rekrutiert eine bunte Schar von Charakteren, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Persönlichkeiten. Verbessert eure Mannschaft, schaltet mächtige Fähigkeiten frei und stellt das ultimative Piratenteam zusammen.

Setzt eure Klinge, Magie und Feuerwaffen in aufregenden Landkämpfen ein, die mit Spezialfähigkeiten und spannenden Bosskämpfen aufwarten.

Trident’s Tale steht ab sofort auf der Wunschliste für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.