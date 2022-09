Trifox: 3D-Plattformer erscheint im Oktober

Auf ein ausgefuchstes Abenteuer können sich Spieler freuen, wenn Trifox im Oktober für Xbox erscheint.

Publisher Big Sugar verrät in einem neuen Trailer zum 3D-Platttformer des Entwicklers Glowfish Interactive, dass das Spiel am 14. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam erscheinen wird. Spieler auf Nintendo Switch starten mit dem 13. Oktober bereits einen Tag früher in die Twin-Stick-Action.

Nachdem sein Haus überfallen und seine TV-Fernbedienung gestohlen wurde, macht sich Trifox auf die Suche nach den mysteriösen Plünderern in einem actiongeladenen Abenteuer, das vom goldenen Zeitalter der 3D-Plattformer inspiriert ist.

Der Fuchs nutzt Magie, Macht und wunderbare Gadgets, um seine Feinde in vier gefährlichen Welten zu überlisten, während ihr euch euren Weg zum finalen Showdown im Hauptquartier des Bösewichts kämpft.