Trigger Witch: Top-Down-Action-Adventure erscheint am 28. Juli

Der Entwickler und Publisher Eastasiasoft Limited und Rainbite haben die offiziellen Veröffentlichungstermine für das Top-Down-Action-Adventure Trigger Witch bekannt gegeben, das am Mittwoch, den 28. Juli 2021 für PlayStation 4 und Xbox Konsolen erscheint, gefolgt von Nintendo Switch am Donnerstag, den 29. Juli 2021. Trigger Witch erzählt die Geschichte von Colette, einer Schülerin an der Stock Academy for Witchcraft and Triggery. Als ihr Reich überfallen wird, ist sie die einzige, die genug Feuerkraft hat, um den Frieden in ihrer Welt wiederherzustellen.

„Trigger Witch ist ein einzigartiger Titel, der die Erwartungen wirklich unterläuft. Anfangs sieht man diese niedliche, bunte Welt der Hexen und Fliegenpilze, aber schon bald muss Colette ihr Arsenal auspacken und anfangen, Blei auf Horden von bösen Kreaturen regnen zu lassen“, so eastasiasoft. „Wärmen Sie Ihren Abzugsfinger auf und gehen Sie Ihren fliegenden Besen suchen, denn Trigger Witch erscheint am 28. und 29. Juli.“

Wagt euch auf ein Abenteuer durch eine mystische offene Welt, in der Schusswaffen die Magie des Reiches ersetzt haben. Während Spieler sich ihren Weg durch das Land schießen, entdecken sie neue Waffen und rüsten ihre Feuerkraft auf, wenn die Feinde stärker werden.

Trefft auf eine Vielzahl von seltsamen und sympathischen Charakteren, mit denen ihr euch in witzigen Dialogen unterhaltet und sie manchmal um Hilfe bittet. Macht eine Pause von der pulsierenden Action, um Umgebungsrätsel in mysteriösen Dungeons zu lösen und denkt euch euren Weg um schwierige Hindernisse herum.

Trigger Witch unterstützt auch den lokalen Drop-in-Koop-Modus, sodass ein Freund jederzeit in eure Sitzung einsteigen kann, um die Monsterhorden abzuwehren.