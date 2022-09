Trinity Fusion: Düsterer Action-RPG-Plattformer angekündigt

Autor:, in / Trinity Fusion

Der Indie-Entwickler Angry Mob Games ist stolz darauf, seinen düsteren Action-RPG-Plattformer Trinity Fusion zu enthüllen. In Trinity Fusion, das 2023 für PC und Konsolen erscheinen soll, müssen die Spieler in ausgeklügelten und stilvollen Kämpfen durch mehrere Realitäten reisen, um ein Multiversum zu retten, das am Rande des totalen Zusammenbruchs steht.

Trinity Fusion spielt in drei zerrütteten Versionen der Spielwelt und lässt die Spieler in die Rolle der Anhalterin schlüpfen, die übersinnlich mit ihren parallelen Ichs verbunden ist, um den Versuch zu koordinieren, ihre verschiedenen Realitäten zusammenzufügen. Jede Realität bringt nicht nur ihre eigenen Herausforderungen mit sich, sondern auch eine Version deines Charakters mit eigenen Waffen und Fähigkeiten.

Setzt Ausrüstungsgegenstände ein, die eure Feinde mit Statuseffekten belegen, richtet mit Fernkampfwaffen großen Schaden auf Distanz an oder kämpft mit Klingen und Hämmern aus nächster Nähe.

Die Stages sind eine Mischung aus prozedural generierten und handgemachten Levels. Während der Spieler durch jedes Universum reist, verschmelzen die Ebenen und Biome je nach der Route, die der Spieler nimmt, was zu mehreren Durchläufen ermutigt, um die verschiedenen Möglichkeiten zu sehen, wie die Welten kombiniert werden können.

Der Spieler hat die Qual der Wahl zwischen Dutzenden einzigartiger Waffen, von der Handgelenkskralle bis zum Raketenwerfer, und die Varianten der Elementarwaffen sorgen für weitere Abwechslung.

Mods mit unterschiedlichen Aktivierungsbedingungen können den Entscheidungsprozess während des Laufs dramatisch verändern. Gebt ihr euer Geld im Laden für eine etwas bessere Waffe aus oder behaltet ihr sie vorerst, weil ihr wisst, dass eine eurer Mods euch eine bessere Chance auf kritische Treffer gibt, je nachdem wie reich ihr seid? Zwar verliert ihr einen Großteil eurer Ausrüstung beim Tod, aber es gibt viele permanente Upgrades, sodass ihr, egal wo ihr sterbt, irgendwo einen Fortschritt macht.

„Mit Trinity Fusion wollten wir weiterhin rasante Actionspiele machen, aber in eine dunklere, ernstere Richtung gehen“, sagt Bogdan Iliesiu, CEO von Angry Mob Games. „Wir planen, das Spiel bald als geschlossene Beta zu starten, um das Spiel gemeinsam mit unserer Community zu gestalten.“

Angry Mob Games wird Trinity Fusion auf der Spielemesse EGX 2022 in London, Großbritannien, vom 22. bis 25. September vorstellen.