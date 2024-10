TRON: Catalyst: Isometrisches Actionspiel erscheint 2025

Betretet das Raster in Disney TRON: Catalyst, dem neuen Action-Adventure, das 2025 auf PC und Konsolen erscheint.

Big Fan Games, eine Tochtergesellschaft von Devolver Digital, kündigte heute zusammen mit dem Entwickler Bithell Games in Zusammenarbeit mit Disney Games Disney TRON: Catalyst an, ein spannendes, storygetriebenes isometrisches Actionspiel, das in der Welt von Disneys TRON spielt.

TRON: Catalyst setzt die Geschichte des Arq Grid fort, die erstmals in TRON: Identity von Bithell Games eingeführt wurde, und wird 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

In Disney TRON: Catalyst lernen die Spieler Exo kennen, ein äußerst widerstandsfähiges und einfallsreiches Programm mit der unglaublichen Fähigkeit, Zeitschleifen zu erzeugen.

Mit dieser neu gewonnenen Macht nimmt es Exo mit den Oberherren eines zerfallenden Gitters auf, während sie gleichzeitig Conn, einem bösartigen Agenten von CORE, ausweicht. Exo muss die Kontrolle über ihre mysteriösen Fähigkeiten erlangen und den unerklärlichen „Glitch“ aufdecken, der das Grid bedroht.

In der Rolle von Exo kämpft der Spieler zu Fuß und auf dem Light Cycle, um Missionen zu erfüllen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die ihm bei seiner Suche helfen.

Während Exo aus ihren Fehlern lernt, muss sie sich auch durch die sich bekriegenden Fraktionen kämpfen, um neue Wege zu beschreiten und die Geheimnisse des Arq-Gitters zu lüften.

Disney TRON: Catalyst kommt 2025 für PC und Konsolen auf den Markt und wird auch wunderschöne neue handgezeichnete Grafiken und Originalmusik aus dem TRON-Universum enthalten. Wunschzettel heute.