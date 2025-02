Tropico 6: Baumkuscheln für Fortgeschrittene

Autor:, in / Tropico 6

Make Tropico Green Again: Neuer Tropico 6-DLC Return to Nature erblüht im März

Publisher Kalypso Media und Entwickler Realmforge Studios verkünden mit großer Freude die baldige Veröffentlichung von Return to Nature, dem neuesten DLC für das von Kritikern gefeierte Aufbaustrategiespiel Tropico 6.

Mit tatkräftiger Unterstützung (und einem warmen Lächeln) von Umweltaktivistin Sunny Flowers verwandelt sich Tropico in ein üppiges, umweltfreundliches Paradies, wenn der DLC am 6. März 2025 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 erscheint. Die nachhaltige Reise nach Tropico kostet 12,99 Euro.

Tropico 6 – Return to Nature führt 15 neue Gebäude ein, die Innovation mit Umweltbewusstsein verbinden und perfekt zu Sunny Flowers’ grüner Vision passen. Von der Waldschule, die frühes Öko-Bewusstsein vermittelt, bis zum Outdoor-Fitnessstudio, das nachhaltige Bewegung fördert – all diese Gebäude erweitern Tropicos Entwicklung auf umweltfreundliche Weise.

Darüber hinaus enthält der DLC das brandneue Szenario El Árbol De Maravilla. In dieser Mission mit Tutorial-Charakter schließen sich grüne Revolutionäre mit El Prez, Penultimo und Sunny Flowers zusammen, um den Biggdrasil zu pflegen – ein magisches Weltwunder und ein weiteres neues Gebäude, das in vier Epochen die Landwirtschaft stärkt, die Holzindustrie ankurbelt oder Wirtschaft und Diplomatie fördert.

Während die Mission eine spannende Einführung bietet, liegt der eigentliche Fokus von Return to Nature auf der architektonischen Erweiterung und den neuen Möglichkeiten, ein grüneres Tropico zu erschaffen.

Sunny Flowers setzt zudem auf den neuen „Natur“-Wert – ein System, das umweltbewusstes Planen belohnt. Das Pflanzen von Bäumen oder die Nutzung des Biggdrasils erhöht den Natur-Wert, was wiederum die Effizienz einiger neuen Gebäude steigert. Zusätzlich bringt der DLC drei neue Verordnungen zur Förderung von Tropicos Öko-Renaissance, einen Naturanzug sowie vier beeindruckende Biggdrasil-Statuen für den Palastgarten.

Features:

Baumkuscheln für Fortgeschrittene: In Tropico 6 – Return to Nature bauen Spieler:innen mit 15 neuen Gebäuden ein grüneres Tropico, darunter Waldschulen, Baumhäuser und der ikonische Biggdrasil, das erste hausgemachte Weltwunder der Insel und das erste, das sich anpassen lässt.

In Tropico 6 – Return to Nature bauen Spieler:innen mit 15 neuen Gebäuden ein grüneres Tropico, darunter Waldschulen, Baumhäuser und der ikonische Biggdrasil, das erste hausgemachte Weltwunder der Insel und das erste, das sich anpassen lässt. El Árbol De Maravilla: Ein brandneues Szenario , das zeigt, wie Spieler:innen die Natur in all ihrer Pracht für sich arbeiten lassen. Für weitere grüne Experimente steht die Szenario-Karte auch im Sandbox-Modus zur Verfügung.

Ein , das zeigt, wie Spieler:innen die Natur in all ihrer Pracht für sich arbeiten lassen. Für weitere grüne Experimente steht die Szenario-Karte auch im Sandbox-Modus zur Verfügung. Nur die Harten kommen in den Garten: Die Stellung ausspielen und 3 neue Verordnungen nutzen – Wiederaufforstung, Natürliche Reaktion und Tropisches Paradies; weil El Prez es kann!

Die Stellung ausspielen und nutzen – Wiederaufforstung, Natürliche Reaktion und Tropisches Paradies; weil El Prez es kann! Make Tropico Green Again : Neu dabei ist der ‘Natur’-Wert – ein frischer, geradezu biologischer Indikator, der ähnlich wie der ‘Schönheits’-Wert funktioniert. Wer ihn hoch hält, genießt die ‚grüne Ausbeute‘ seiner neuen Gebäude.

: Neu dabei ist der ‘Natur’-Wert – ein frischer, geradezu biologischer Indikator, der ähnlich wie der ‘Schönheits’-Wert funktioniert. Wer ihn hoch hält, genießt die ‚grüne Ausbeute‘ seiner neuen Gebäude. Beeindrucke Sunny Flowers: Spieler:innen kleiden sich stilvoll mit dem neuen Naturanzug und schmücken den Palastgarten mit einer von vier zauberhaften Biggdrasil-Statuen.

Tropico 6 – Return to Nature erscheint am 6. März 2025 für PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 zum Preis von 12,99 Euro.