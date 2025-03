Tropico 6: El Presidente läutet grüne Revolution ein

Autor:, in / Tropico 6

Der neue Tropico 6-DLC Return to Nature ist ab heute erhältlich!

Bürger von Tropico, lauscht den weisen Worten eures geliebten El Presidente! Das Paradies Tropico macht einen gewaltigen Sprung (oder vielleicht eher einen kleinen, umweltfreundlichen Schritt) in eine nachhaltige Zukunft – mit der Veröffentlichung des neuen DLCs Tropico 6 – Return to Nature.

Ab sofort erhältlich für PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation®4|5, verwandelt der neueste DLC Tropico in das Traumland eines jeden Umweltschützers. Tropico 6 – Return to Nature ist ab sofort für 12,99 Euro erhältlich. Aber wartet nicht zu lange – selbst der Biggdrasil braucht ab und zu Wasser.

In dieser umweltfreundlichen Erweiterung zu Tropico 6 verbündet sich El Presidente mit niemand Geringerem als Sunny Flowers, Tropicos fröhlichster Naturliebhaberin. Gemeinsam laden sie Spieler:innen ein, die Wunder der Natur in jede Ecke des Tropicanischen Reiches zu bringen. Damit die Öko-Träume wahr werden, bringt Tropico 6 – Return to Nature insgesamt 15 neue naturinspirierte Gebäude mit sich, darunter eine Waldschule und ein Outdoor-Fitnessstudio – warum nicht frische Luft mit Sport verbinden?

Der Biggdrasil, ein Weltwunder und Mutter Naturs wertvollster Mitspieler, hat das Potenzial, die Landwirtschaft zu revolutionieren, die Holzindustrie anzukurbeln oder sogar Tropicos Wirtschaft und internationale Beziehungen zu stärken. Natürlich wachsen solche Wunder nicht einfach auf Bäumen… außer, wenn sie es doch tun. Umweltbewusste Tropicaner können die neuen Gameplay-Möglichkeiten in El Árbol De Maravilla, einer Szenario-Mission mit Tutorial-Charakter, erkunden.

Für alle, die Nachhaltigkeit voll ausleben möchten, führt der neue „Natur“-Wert Belohnungen für das Pflanzen von Bäumen und umweltbewusstes Bauen ein – mit Boni für Effizienz und Harmonie. Das bedeutet: Tropicos Pflanzen arbeiten jetzt genauso hart wie seine Bürger!

Der DLC enthält außerdem drei neue Verordnungen, die Tropico in eine ökologische Renaissance führen, einen Naturanzug für El Presidente und vier idyllische Biggdrasil-Statuen, um den Präsidentenpalast so grün wie seine Politik zu gestalten.

Zur Feier dieses Meilensteins veröffentlicht Kalypso Media außerdem das kostenlose Update 23 für Tropico 6 auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5. Neben zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen bringt das Update neue Möglichkeiten zur Landschaftsgestaltung mit sich, darunter das Pflanzen von Bäumen und Dekorationen, benutzerdefinierte Parks sowie ein praktisches Such- und Filtersystem, um das tropische Paradies noch individueller zu gestalten.