Tropico 6: Kostenlose Inhalte und Rabatte zum 20. Geburtstag

Anlässlich des 20. Geburtstags der Spielreihe, gibt es kostenlose Inhalte und Rabatte für Tropico 6 auf Xbox One.

Publisher Kalypso Media und El Presidente verkünden mit stolzgeschwellter Brust, dass die geliebte, überragende, ja, majestätische Spiele-Serie Tropico heute ihren 20. Geburtstag feiert! Alle Tropicaner sind ganz aus dem Häuschen und feiern ausgelassen – ausnahmsweise ganz ohne zu revoltieren.

Sogar die Botschafter anderer Nationen feiern in ihrer Gefängniszelle Schutz-Verwahrung!

Mit sechs grandiosen Spielen hat die Serie einen unvergleichlichen Weg zurückgelegt – auch dank Kalypso Media, ohne die mit Teil 2 Schluss gewesen wäre. Beginnend mit Tropico 3 hat der Strategie-Publisher die Serie nach jahrelangem Dornröschenschlaf wiederbelebt und ihr zu neuem Glanz verholfen, zuletzt mit Tropico 6.

Zur Feier des Jubiläums hat El Presidente neue kostenlose Inhalte für Tropico 6 bestellt, darunter eine Piñata-Lama-Jagd, neue In-Game-Dekorationen, Feuerwerk und natürlich einen funkelnden goldenen Palast, den der Spieler als El Presidente oder La Presidenta sein Zuhause nennen kann.

Die Feierlichkeiten zu Tropico 6 im Spiel beginnen heute und werden bis zum 5. Mai verfügbar sein. Tropicaner:innen sollten sicherstellen, dass sie Tropico 6 aktualisieren, um nichts zu verpassen. Ein Blick auf die Pressemappe unten zeigt das großartige Füllhorn an Jubiläums-Assets.

Natürlich erfordert eine Feier dieser Größenordnung mehr als nur kostenlose Inhalte, daher haben Kalypso Media und El Presidente eine Reihe von Sales mit starken Rabatten im Kalypso Store und für Xbox One gestartet. Eine Übersicht der Angebote für Xbox mit den Rabatten findet ihr in den aktuellen Deals with Gold.

Die Feierlichkeiten sind doppelt so groß, da der Publisher später in diesem Jahr sein eigenes 15-jähriges Jubiläum feiert. Kalypso Media wurde im August 2006 mit zwei Mitarbeitern gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 150 Mitarbeiter in vier Ländern.

In den kommenden Wochen wird Kalypso Media die Feierlichkeiten mit dem heutigen Start des Kalypso-Blogs 2.0 fortsetzen. Hier finden geneigte Leser:innen die besten Informationen zu spannenden Geschichten rund um die Vergangenheit und Gegenwart der Tropico-Serie sowie Artikel zum 15-jährigen Jubiläum von Kalypso Media selbst.

Zu guter Letzt: Erleben Sie El Prez persönlich bei einem speziellen Tropico 6 – Caribbean Skies-Livestream heute Abend um 19:00 Uhr CEST, und besuchen Sie unbedingt den Kalypso_Live-Kanal, um jede Woche neue Inhalte zu erhalten.

Schaut euch hier noch einen Geburtstags-Trailer sowie einige Bilder zu den kostenlosen Inhalten für Tropico 6 an: