Tropico 6: New Frontiers startet zu den Sternen

Ist der Raumanzug luftdicht verschlossen? Am 1. Dezember startet mit Tropico 6 – New Frontiers der Wettlauf ins All, wenn das neue DLC auf dem PC landet.

Veröffentlicht von Kalypso Media und entwickelt vom hauseigenen Entwickler Realmforge Studios bringt die neuste Erweiterung des beliebten Strategiespiels mehr Abenteuer, mehr Risiken – und mehr Wahlstimmen für El Prez. Es ist Zeit, nach den Sternen zu greifen.

El Presidente weiß, dass man Perfektion nicht verbessern kann, doch man kann sie immer erweitern! Deshalb hat er es sich zum Ziel gesetzt, den Wettlauf ins All mit Tropico zu gewinnen. Im New Frontiers-DLC können Spieler den neuen Raumhafen-Komplex nutzen, um Raketen zu bauen und sich in Forschung zu vertiefen, mit der die internationale Konkurrenz in Schach gehalten werden kann.

In fünf herausfordernden Missionen der Raumfahrt-Kampagne arbeiten sie daran, Tropico in eine glorreiche Zukunft zu führen und die berühmten ersten Schritte auf dem Mond zu machen.

Im nächsten Schritt starten sie sogar eine Marsmission, mit der El Presidente zum Bezwinger des roten Planeten werden kann – der ganz nebenbei auch seinen politischen Widersachern ein wunderbares neues Zuhause bietet. Im Zuge ihrer Mission treffen die Spieler auf einzigartige Charaktere, nutzen neue Gebäude und können El Prez und seinem Palast einen flippigen Look verleihen.

Aber Achtung! Niemand weiß, welche unvorhergesehenen Umstände in den Weiten des Alls warten. Kreativität ist gefragt, damit die Mission nicht frühzeitig abgebrochen werden muss.

Features:

Mit Tropico 6 – New Frontiers greift El Prez nach den Sternen: Zusammen mit dem brandneuen Raumhafen-Komplex ergeben sich für Spieler durch neue Mechaniken spannende Möglichkeiten, den Sandbox-Modus zu spielen. Dies erweitert das Endgame-Erlebnis erheblich: Durch die Beförderung (unliebsamer) Tropicaner ins All vergrößert sich die eigene Marskolonie stetig und sichert wertvolle Boni für die Inselnation.

Zusammen mit dem brandneuen Raumhafen-Komplex ergeben sich für Spieler durch neue Mechaniken spannende Möglichkeiten, den Sandbox-Modus zu spielen. Dies erweitert das Endgame-Erlebnis erheblich: Durch die Beförderung (unliebsamer) Tropicaner ins All vergrößert sich die eigene Marskolonie stetig und sichert wertvolle Boni für die Inselnation. Mission Mars: Die neue Kampagne mit 5 Missionen lässt Tropico im Forschungswettlauf gegen die internationale Konkurrenz antreten. Im Wettrennen ins All begegnen Spieler neuen und altbekannten Charakteren der Tropico-Reihe, wie dem Professor, Hector Sanchez, Patch und Veronica Veneno, und führen ihre Nation in eine glorreiche Zukunft!

mit 5 Missionen lässt Tropico im Forschungswettlauf gegen die internationale Konkurrenz antreten. Im Wettrennen ins All begegnen Spieler neuen und altbekannten Charakteren der Tropico-Reihe, wie dem Professor, Hector Sanchez, Patch und Veronica Veneno, und führen ihre Nation in eine glorreiche Zukunft! 9 neue Gebäude schießen in den Himmel! Spieler vervollständigen ihre Montagelinien im neuen Raumhafen-Komplex und decken den gestiegenen Energiebedarf mit dem Fusionsreaktor und der Wiedergewinnungsanlage. Mit der neuen vertikalen Stapel-Mechanik ist es möglich, die Kapselhäuser, den vertikalen Agrarturm und das Labor für synthetische Nahrung in die Höhe zu erweitern, um den Bedürfnissen der Untertanen gerecht zu werden. Außerdem kann mit dem Hologramm-Unterhaltungszentrum der Welt gezeigt werden, wer in Sachen moderner Unterhaltungstechnik das Sagen hat.

Spieler vervollständigen ihre Montagelinien im neuen Raumhafen-Komplex und decken den gestiegenen Energiebedarf mit dem Fusionsreaktor und der Wiedergewinnungsanlage. Mit der neuen vertikalen Stapel-Mechanik ist es möglich, die Kapselhäuser, den vertikalen Agrarturm und das Labor für synthetische Nahrung in die Höhe zu erweitern, um den Bedürfnissen der Untertanen gerecht zu werden. Außerdem kann mit dem Hologramm-Unterhaltungszentrum der Welt gezeigt werden, wer in Sachen moderner Unterhaltungstechnik das Sagen hat. Neue Gestaltungsmöglichkeiten! Mit den zusätzlichen Dekorationen für den Palast und einem Accessoire für El Presidente sind Spieler optimal aufgestellt für die Herausforderungen des Wettlaufs ins All!

2 neue Edikte: Spieler können ihre Weltraummissionen mit der „Seifenoper im Weltraum“ in mehr Geld verwandeln oder „Hört den Aufruf!“ nutzen, um ihre Bürger zum Raumschiff zu bringen.

Tropico 6 – New Frontiers wird am 1. Dezember für PC an den Start gehen. Das kosmische DLC wird seine Mission am 15. Dezember auf PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S erweitern.