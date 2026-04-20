Tropico 7: Gameplay-Teaser enthüllt – Die Insel erwartet ihren Präsidenten

El Presidente kehrt zurück, und diesmal ist die Insel nicht nur bereit für einen Herrscher… sie fordert einen.

Publisher Kalypso Media und die hauseigenen Gaming Minds Studios präsentieren den ersten (und besten) Gameplay-Teaser zu Tropico 7, der treuen Bürgern und Spieler:innen einen Vorgeschmack darauf gibt, was es wirklich bedeutet, ein Paradies zu regieren.

„Manche Herrscher studieren Geschichte. Andere lernen Führung, indem sie das Steuer übernehmen – mit… gemischten Ergebnissen“, erklärt El Presidente. „Heute bin ich Gouverneur. Morgen… Präsident! Und jede Straße, jeder Bezirk, ja sogar Berge… werden sich meinem Willen beugen.“

Im Gameplay-Clip erwacht die Insel unter der Hand von El Prez zum Leben. Straßen werden durch lebhafte Bezirke gebaut und Berge scheinen den präsidialen Ambitionen zu weichen, während die Loyalität und Meinung der Bürger ganz nach seinem Gusto gelenkt werden.

„El Presidente regiert nicht einfach… er orchestriert Chaos mit Stil“, fügt das Ministerium für Propaganda und Desinformation hinzu. „Jede Straße und jedes Gebäude erfüllt einen Zweck, und jeder Bürger spielt eine Rolle in seinem großen Plan.“

Tropico 7 erscheint 2026 im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass sowie für PC (Steam, Epic Games), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.



