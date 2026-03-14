Tropico 7: Startet Closed Beta – sichert euch Zugang auf Steam und Xbox PC

Das Ministerium für binäre Magie öffnet seine Tore – Tropico 7 ruft zur streng überwachten Closed Beta!

Publisher Kalypso Media und das Entwicklerstudio Gaming Minds Studios laden euch ein, Teil der Closed Beta von Tropico 7 zu werden und die Zukunft eures Inselreichs mitzugestalten.

Die Closed Beta startet am 31. März 2026 auf Steam und Xbox PC und läuft über zwei Wochen. Während der Testphase könnt ihr Feedback zu zentralen Gameplay-Elementen, politischen Mechaniken und ausgewählten Kampagnenabschnitten geben:

Kolonialzeit & Weltkriege: Zwei komplette Kampagnenabschnitte

Kalter Krieg & Moderne Zeit: Zwei Szenario-Missionen

Sprache: Deutsch und Englisch verfügbar

Die Bewerbungsphase läuft ab sofort bis zum 22. März 2026. Nach der Auswahl erhaltet ihr eine Einladung zur Beta sowie Zugang zum offiziellen Discord-Kanal, wo euer Feedback sorgfältig geprüft wird.

Tropico 7 erscheint 2026 auf PC (Steam, Epic Games), Xbox PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und ist außerdem im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar.