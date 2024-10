Trove: Kraken- und Shadow’s Eve-Event gestartet

Autor:, in / Trove

Es ist Zeit für ein bisschen Grusel, denn der MMORPG-Publisher gamigo kündigt das Oktober-Update von Trove an: „Shadow’s Eve“. In diesem Jahr haben die Trovianer die Aufgabe, einer rätselhaften Hexe zu helfen, die sich in ihren eigenen Katzen-Vertrauten verwandelt hat, und sie durch die „Shadow’s Eve“-Inhalte der vergangenen Jahre zu führen, um ihr zu helfen.

Trove bringt die Schrecken der Tiefe mit „Rising Tides“ auf die Konsolen: Befreit den Kraken“. Dieses Update, das bisher nur für den PC erhältlich war, enthält eine Erweiterung der Geschichte des Bioms, eine Erweiterung der Fischerei und einen brandneuen Boss: den Tiefen Kraken!

Features von Trove Rising Tides: Release the Kraken:

Salzwasser-Sam und der Tiefenstepper: Taucht tief in die Abenteuerwelt von Long Shade ein und begebt euch mit Salzwasser-Sam und seiner Crew auf eine völlig neue Questreihe. Wenn Trovianer die Questreihe abschließen, erhalten sie Zugang zum Crafting-Zugang „Tiefenstepper“: Deep Kraken“, der es ihnen ermöglicht, den Deep Kraken selbst aufzusuchen und zu besiegen, der sich im wässrigen Depths-Delve-Biom befindet.

Ehre, wem Ehre gebührt: Stellt die Tiefenschrittmacher an der Delve-Werkbank her oder kauft sie für 200 Credits bei Gateway Gladys. Alle Trovianer, die den Tiefen-Treter freigeschaltet haben, können ihn an der Tiefen-Werkbank herstellen, unabhängig vom Abschluss der Quest.

Höre auf den Herold des tiefen Kraken: Der Herold des tiefen Kraken ist ein neuer NSC, der in den Biomen der „Tiefen" nach jedem Boss spawnen wird, wenn ein Gewölbe in den Runentiefen spawnen wird. Mit den Fragmenten der Krakenmuschel (sowie anderen Materialien) ermöglicht dieser NSC den Spielern die Herstellung von 8 neuen Sammelobjekten (5 Haustiere, 1 Reittier, 1 Magischer Reiter und 1 Satz Flügel) und 1 neuen BUFF, der für Trojaner mit einer Fertigkeit von 200+ im Beruf Mystik verfügbar ist! Fragmente der Krakenmuschel können auch im Gewölbe der Runentiefen und bei Gegnern gefunden werden, denen man während der Kraken-Questlinie begegnet!

Entstaubt eure Angelkiste: I n den Fischteichen des Langen Schattens gibt es jetzt 16 neue Fische aus den Tiefen (6 gewöhnliche, 6 ungewöhnliche und 4 seltene), wobei die seltensten dieser Fische nur mit der „Stange der Tiefe" erhalten werden können. Sobald ihr alle 6 „ungewöhnlichen" Tiefenfische gesammelt habt, könnt ihr euch von Murkwater Mark auf Sams Schiff, das zufällig im Langen Schatten zu finden ist, bei der Herstellung helfen lassen.

Tief im Kerker: Ein zweiter 5-Sterne-Dungeon zum Thema Tiefen kann jetzt in den Welten des Langen Schattens gefunden und abgeschlossen werden!

Zusätzlich zu den neuen Inhalten aktualisiert gamigo auch das Tutorial und behebt bekannte Fehler aus den Anfangszeiten des Spiels. Dieses Update ist stark darauf ausgerichtet, das Spielerlebnis für Neueinsteiger zu verbessern.

Verpasst es nicht, spielt Trove bis zum 29. Oktober und erhaltet 7 Tage lang den Patron Pass als neuer Spieler. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt für Einsteiger, das Voxel-MMORPG auszuprobieren.

Die Spieler können sich auch auf eine Questreihe begeben, in der alle Teile der Ereignisse aus der Vergangenheit zu einer neuen Geschichte verwoben werden. Die Hexe muss ein paar Aufgaben erledigen, um in ihre wahre Gestalt zurückzukehren: ein paar reife, saftige Kürbisse sammeln, eine Prise Q’rsebane finden, ein paar Werwölfe ausschalten – eben die typischen „Schattenabend“-Aufgaben.

Wenn die Quest abgeschlossen ist und sie zu ihrer gruseligen Gestalt zurückkehrt, solltet ihr euch unbedingt wieder mit ihr treffen, um eure Belohnung zu erhalten!