Trove: Sunrise-Update erscheint am 28. Juni

Trove veröffentlicht am 28. Juni das Sunrise-Update mit einer neuen Klasse, einem neuen Biom und vielem mehr.

gamigo kündigt an, dass ein neuer Tag in seinem beliebten voxelbasierten MMO Trove anbricht: Ab dem 28. Juni 2022 können Trovianer, die auf dem PC spielen, das „Sunrise“-Update erkunden, welches die neue Klasse Solarion, das neue Biom Getrenntes Hochland, ultimative Bosse in neuen 5-Sterne-Dungeons und vieles mehr beinhaltet!

Die neue Solarion-Klasse agiert als Diener der Sonnengöttin und vernichtet Feinde durch eine Kombination aus seinem Bogen für Fernangriffe und einem Phönix als Haustier, der sich mit schnellen und heftigen Angriffen in den Nahkampf stürzt.

Diese feurige Klasse nutzt ihre passive Fähigkeit Phönixglanz, um ihre Angriffsrate zu erhöhen und Energie zu gewinnen, um einen Phönix als Haustier zu beschwören, der sie im Kampf unterstützt. Wenn der Phönix getötet wird, entsteht ein selbstheilendes Ei, das explodiert, sobald dessen maximale Gesundheit erreicht ist. Und aus der Asche des Eies erhebt sich der Phönix des Solarions wieder, um seinem Meister erneut zu helfen!

Zu den zusätzlichen Fähigkeiten des Solarions gehören Solarfackel – ein aufgeladener explosiver Schuss, der Gegnern mit der Zeit Schaden zufügt – und Leitendes Licht – heraufbeschworene Säulen, die Feinden Schaden zufügen und befreundete Ziele in ihrem Bereich heilen. Ihr Ultimate Prismatischer Knall fügt den Gegnern in der Umgebung des Solarions Schaden zu und steigert den Schaden bis zu 5 Mal. Sobald die Energie des Solarions aufgebraucht ist, stoppt seine ultimative Fähigkeit.

Jetzt, da ihr den Solarion gut kennt, ist es an der Zeit, den Spielern Troves neuestes Biom vorzustellen, das Gretrennte Hochland. Trovianer, die Über-1-Abenteuerwelten erreichen, können die einzigartigen oberen und unteren Ebenen dieses Bioms erkunden, aber es wird hauptsächlich in Über-7-Abenteuerwelten zu finden sein und stellt eine größere Herausforderung dar als die benachbarten Biome. Beachtet, dass nicht beide Ebenen gleich sind, denn die Strahlenden Himmelsgiganten bauen und erweitern Land, das sie von unten gestohlen haben. Dadurch verschiebt sich das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten, was zu einem Biom mit vielen Herausforderungen führt:

Angesichts der vielen Gefahren, die vor ihnen liegen, werden die Trovianer nicht mit dem Rücken zur Wand kämpfen, denn sie können sich zu den Pilz-Außenposten begeben, um Zugang zu Persönlichen Truhen, Fläschchenauffüllern, Beutekollektoren, pilzigen Abenteuern und einer Vielzahl von Händlern zu erhalten. Die neuen Kristalljuwelen können auch dazu verwendet werden, die Ausrüstung der Trovianer zu verbessern, um sie im Kampf gegen die zahlreichen Monster zu unterstützen, die in den Getrenntes Hochland lauern.

Das Sunrise-Update für Trove ist ab dem 28. Juni 2022 kostenlos für PC erhältlich und wird diesen Sommer auch für PlayStation, Xbox und Switch verfügbar sein.