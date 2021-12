Trove: Zum Schneefest gibt es Quests und Belohnungen

Autor:, in / Trove

Zum Schneefest gibt es in Trove für die Spieler zwei Wochen lang neue Quests und Belohnungen.

Es ist die schneereichste Zeit des Jahres und gamigo hat viele Geschenke für die Spieler seines Voxel-MMOs Trove. Bis zum 28. Dezember findet das Schneefest statt und Trovianer können in den nächsten zwei Wochen neue Quests, ein neues Minispiel und viele neue Belohnungen erhalten.

Das Schneefest von Trove verwandelt den Hub in ein Winterwunderland mit Schnee, eingepackten Geschenken und jeder Menge weihnachtlicher Dekoration, die überall verstreut ist. Sobald Trovianer in unserem Winterwunderland spazieren gegangen sind, können sie an einer Reihe von neuen winterlichen Quests und Sammlungen teilnehmen, um einige coole Belohnungen zu erhalten.

Zu diesen Geschenken gehören die Gärtner- und Tundra-Champion-Felle, neue Verbündete wie Lil‘ Chillio II, Prancing Present, Rudy und Mopes, der Eiskarren-Magrider, das Reittier Trovian Express und das Banner des Geschenkgebers.

Für Trovianer, die ihre Pitching-Arme unter Beweis stellen wollen, ist der Bomber Royale Winter Edition-Modus der perfekte Ort. Diese rasante und schnelle Schneeballschlacht wird die Spieler in Weihnachtsstimmung versetzen, wenn sie den Angriffen ausweichen, sich ducken, eintauchen, tauchen und ausweichen, während sie mit ihren eigenen frostigen Würfen zurückschlagen. Denken Sie nur an die goldene Regel bei Schneeballschlachten – KEINE EISKUGELN!

Da diese Jahreszeit bekanntlich die Zeit des Gebens ist, können sich Trovianer zur Spendenstation begeben, um Ressourcen für das Allgemeinwohl zu spenden. Großherzige Spieler können sich dabei neben dem warmen Gefühl, anderen etwas Gutes zu tun, auch einige tolle Goodies verdienen.