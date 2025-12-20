Truck Driver: The Dutch Connection: Christmas Update jetzt verfügbar

Die Feiertage halten Einzug auf den Straßen von Truck Driver: The Dutch Connection. Mit dem neuen Christmas Update (Patch 1.0.6.0) steht ab sofort ein umfangreiches, kostenloses Inhaltsupdate für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung.
Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf ein brandneues Story-Kapitel, stimmungsvolle Weihnachtsinhalte, visuelle Verbesserungen sowie mehr als 50 Bugfixes und Quality-of-Life-Optimierungen freuen.
Kostenloses Weihnachts-Story-Kapitel
Mit dem Update erscheint ein neues, kostenloses Story-Kapitel mit dem Titel „The Long Road to Christmas“:
- Spielt nach dem Abschluss des originalen Story-Modus
- Vollständig vertont, mit Felix und seiner Tochter Nicole
- Spieldauer von bis zu 1,5 Stunden
- Direkt über das Hauptmenü auswählbar
- Für das Spielen in einer Sitzung konzipiert (Speicherfunktion in diesem Modus deaktiviert)
Passend zur festlichen Jahreszeit enthält auch Truck Driver: American Dream eine Weihnachtsmission, die im jüngsten Update um einen neuen Weihnachtstruck erweitert wurde.
Weihnachtsinhalte und festliche Features
Das Christmas Update bringt zahlreiche saisonale Inhalte ins Spiel:
- Neuer Weihnachts-Radiosender
- Festliche Weihnachts-Lackierungen und Anbauteile
- Zwei neue Weihnachtstrailer
- Ein komplett neuer Ort, speziell für die Weihnachts-Story erstellt
- Spezieller Feiertags-Startbildschirm, der jedes Jahr während der Weihnachts- und Neujahrszeit aktiviert wird
Gameplay-, Welt- und UI-Verbesserungen
Neben den neuen Inhalten wurde das Spielerlebnis in vielen Bereichen weiter optimiert:
- Neues Feature zur Übersicht über abgeschlossene und offene Freedom to Roam-Missionen
- 5 neue Freedom to Roam-Missionen (insgesamt nun 45)
- Neue Icons und UI-Überarbeitungen
- Verbesserte Post-Processing-Effekte für ein schärferes und klareres Bild (ausgenommen bei Nebel)
- Umfassende Licht-Verbesserungen in vielen Gebieten (weitere Optimierungen der Nachtbeleuchtung folgen)
- Zusätzliche Gebäude und Vegetation entlang des Straßennetzes
- Mehr Fußgänger in der Spielwelt
- Verbesserte Navigation und Verkehrsregeneration
- Sanftere Übergänge zwischen Wetterzuständen
- Zwei neue Fahrzeugtypen für den Verkehr
Bugfixes und Optimierungen
- Mehr als 50 Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen
- Umfangreiche Aktualisierungen und Korrekturen der Lokalisierung
Ich habe das Game bis dato nicht probiert, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es Spaß macht. Evt. Werde ich an diesem Wochenende mal einen Blick drauf werfen.