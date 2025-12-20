Truck Driver: The Dutch Connection – Christmas Update jetzt verfügbar + mehr als 50 Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen!

Die Feiertage halten Einzug auf den Straßen von Truck Driver: The Dutch Connection. Mit dem neuen Christmas Update (Patch 1.0.6.0) steht ab sofort ein umfangreiches, kostenloses Inhaltsupdate für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung.

Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf ein brandneues Story-Kapitel, stimmungsvolle Weihnachtsinhalte, visuelle Verbesserungen sowie mehr als 50 Bugfixes und Quality-of-Life-Optimierungen freuen.

Kostenloses Weihnachts-Story-Kapitel

Mit dem Update erscheint ein neues, kostenloses Story-Kapitel mit dem Titel „The Long Road to Christmas“:

Spielt nach dem Abschluss des originalen Story-Modus

Vollständig vertont, mit Felix und seiner Tochter Nicole

Spieldauer von bis zu 1,5 Stunden

Direkt über das Hauptmenü auswählbar

Für das Spielen in einer Sitzung konzipiert (Speicherfunktion in diesem Modus deaktiviert)

Passend zur festlichen Jahreszeit enthält auch Truck Driver: American Dream eine Weihnachtsmission, die im jüngsten Update um einen neuen Weihnachtstruck erweitert wurde.

Weihnachtsinhalte und festliche Features

Das Christmas Update bringt zahlreiche saisonale Inhalte ins Spiel:

Neuer Weihnachts-Radiosender

Festliche Weihnachts-Lackierungen und Anbauteile

Zwei neue Weihnachtstrailer

Ein komplett neuer Ort, speziell für die Weihnachts-Story erstellt

Spezieller Feiertags-Startbildschirm, der jedes Jahr während der Weihnachts- und Neujahrszeit aktiviert wird

Gameplay-, Welt- und UI-Verbesserungen

Neben den neuen Inhalten wurde das Spielerlebnis in vielen Bereichen weiter optimiert:

Neues Feature zur Übersicht über abgeschlossene und offene Freedom to Roam-Missionen

5 neue Freedom to Roam-Missionen (insgesamt nun 45)

Neue Icons und UI-Überarbeitungen

Verbesserte Post-Processing-Effekte für ein schärferes und klareres Bild (ausgenommen bei Nebel)

Umfassende Licht-Verbesserungen in vielen Gebieten (weitere Optimierungen der Nachtbeleuchtung folgen)

Zusätzliche Gebäude und Vegetation entlang des Straßennetzes

Mehr Fußgänger in der Spielwelt

Verbesserte Navigation und Verkehrsregeneration

Sanftere Übergänge zwischen Wetterzuständen

Zwei neue Fahrzeugtypen für den Verkehr

Bugfixes und Optimierungen

Mehr als 50 Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen

Umfangreiche Aktualisierungen und Korrekturen der Lokalisierung