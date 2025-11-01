Truck Driver: The Dutch Connection: Launch-Trailer stellt Story-Fokus, neue Charaktere und Gameplay-Neuerungen vor

Truck Driver: The Dutch Connection ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen!

Ab sofort können Spielerinnen und Spieler in Truck Driver: The Dutch Connection die Straßen Europas erobern.

Der neueste Teil der beliebten Trucking-Reihe von Publisher SOEDESCO und Entwickler Kyodai ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich – sowohl digital als auch in Kürze in physischer Form.

Passend zur Jahreszeit bringt Truck Driver: The Dutch Connection auch Halloween-Designs ins Spiel, mit denen sich Trucks im festlichen Stil anpassen lassen.

Zum Start veröffentlicht SOEDESCO einen neuen Trailer, der die lebendige Spielwelt in Szene setzt – mit vielfältigen Charakteren, typisch niederländischen Landschaften, leistungsstarken Trucks und neuen Transportaufträgen, die auf ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer warten.

Zum Launch ist der Titel für eine begrenzte Zeit mit Rabatt für Xbox- und PlayStation-Plus-Nutzer erhältlich. Die physische Edition erscheint in Kürze bei Amazon und ausgewählten Einzelhändlern.