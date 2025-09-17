Truck Driver: The Dutch Connection: Neuer Reveal Trailer zündet die Motoren

Anschnallen, Gang einlegen und los geht die nächste große Tour! SOEDESCO hat den neuen Reveal Trailer zu Truck Driver: The Dutch Connection vorgestellt – dem neuesten Teil der beliebten Truck-Driver-Reihe.

Im Führerhaus eines Trucks beginnt die Reise durch die europäischen Straßen. Truck Driver: The Dutch Connection spielt in einer fiktionalen Welt, die von der ikonischen Schönheit der Niederlande inspiriert ist.

Die Transportbranche befindet sich im Aufschwung, KI-Disponenten arbeiten Seite an Seite mit menschlichen Fahrern – und jede Fracht erfordert Herz, Können und Anpassungsfähigkeit.

Im Mittelpunkt steht die verflochtene Geschichte von Lucas, einem Neuling mit dem Traum, sich als Trucker zu beweisen, und Felix, einem Veteranen mit über 30 Jahren Erfahrung hinter dem Steuer. Gemeinsam meistern sie enge Zeitpläne, schwere Ladungen und persönliche Herausforderungen – und entwickeln dabei eine berührende Vater-Sohn-Dynamik.

Features

Neue Story, neue Gesichter: Eine Erzählung mit unvergesslichen Charakteren, persönlichen Herausforderungen und wertvoller Fracht – umgesetzt mit Herz und Verstand.

Eine Erzählung mit unvergesslichen Charakteren, persönlichen Herausforderungen und wertvoller Fracht – umgesetzt mit Herz und Verstand. On the road durch die Niederlande: Eine lebendige Open World mit niederländischem Flair, von Windmühlen im Morgenlicht bis hin zu urbanen Skylines.

Eine lebendige Open World mit niederländischem Flair, von Windmühlen im Morgenlicht bis hin zu urbanen Skylines. Freie Fahrt voraus: Der entspannte „Freedom-to-Roam“-Modus ermöglicht das Erkunden der Straßen Europas in individuellem Tempo.

Hightech unter der Haube: Entwickelt mit der Power der Unreal Engine 5 und ausgestattet mit Raytracing für glänzenden Lack und realistische Lichtreflexe.

Der Titel erscheint im Herbst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S – sowohl digital als auch im Handel. Die PC-Version folgt etwas später.

Der Reveal Trailer gibt erstmals einen tiefen Einblick unter die Motorhaube des Spiels: mit Gameplay-Szenen, Trucks mit viel Liebe zum Detail und beeindruckenden Landschaften, die von den Niederlanden und anderen Teilen Europas inspiriert sind.