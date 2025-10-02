Truck Driver: The Dutch Connection: Neuer Story-Trailer veröffentlicht

Die offene Straße ruft erneut: Im brandneuen Trailer zu Truck Driver: The Dutch Connection von SOEDESCO steht diesmal die lebendige Besetzung von Charakteren im Mittelpunkt.

Spieler lernen neue Persönlichkeiten kennen, während sie Fracht durch Landschaften transportieren, die von den Niederlanden und Europa inspiriert sind – und erhalten einen ersten Einblick in die Geschichte, die diese spannende neue Reise antreibt.

Truck Driver: The Dutch Connection erzählt die Geschichte zweier Charaktere: Felix, ein Veteran mit jahrzehntelanger Erfahrung, und Lucas, ein Neuling, der seinen eigenen Weg in der Welt der Trucker finden will.

Ihre Wege kreuzen sich, während sie Aufträge übernehmen, persönliche Herausforderungen meistern und sich den Veränderungen der Branche stellen – und dabei Verbindungen knüpfen, die ihre Zukunft prägen könnten.

Der Titel erscheint im Herbst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S – sowohl als physische Version als auch digital. Fans können das Spiel schon jetzt auf PlayStation und im Xbox Store auf die Wunschliste setzen; physische Vorbestellungen sind bereits auf Amazon möglich. Die PC-Version ist in Planung.



