Truck Driver: The Dutch Connection: Release-Termin im Oktober verkündet

Truck Driver: The Dutch Connection erscheint am 31. Oktober für PlayStation 5 & Xbox Series X|S.

Publisher SOEDESCO und Entwickler Kyodai haben den offiziellen Release-Termin von Truck Driver: The Dutch Connection bekannt gegeben. Der neueste Teil der beliebten Trucking-Reihe erscheint am 31. Oktober 2025 für PlayStation®5 und Xbox Series X|S, sowohl digital als auch physisch.

Begleitend zur Ankündigung wurde ein neuer Overview-Trailer (weiter unten) veröffentlicht, der einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Neuerungen bietet – darunter neue Umgebungen, überarbeitetes Gameplay und frische Herausforderungen für alle virtuellen Truckerinnen und Trucker.

Truck Driver: The Dutch Connection präsentiert eine komplett neue Karte, inspiriert von den Niederlanden und weiteren europäischen Regionen, sowie zwei neue Hauptcharaktere, neue Trucks und Trailer und ein erweitertes Missions- und Auftragsdesign. Damit setzt SOEDESCO die erfolgreiche Reihe fort und verbindet authentisches Fahrgefühl mit einem neuen erzählerischen Ansatz.

Offizielle Lenkrad-Unterstützung

Für die PS5-Version:

Logitech G29

Logitech G923

Thrustmaster T128

Thrustmaster T248

Thrustmaster T80

Thrustmaster T300RS

HORI DLX AB-05

Für die Xbox Series X|S-Version:

Logitech G923

Logitech G920

HORI DLX

THRUSTMASTER T128

THRUSTMASTER T248

THRUSTMASTER Ferrari 458

Weitere kompatible Lenkräder sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Der neue Overview-Trailer zu Truck Driver: The Dutch Connection ist hier zu sehen: