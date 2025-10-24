Truck Driver: The Dutch Connection: Release-Termin im Oktober verkündet

Publisher SOEDESCO und Entwickler Kyodai haben den offiziellen Release-Termin von Truck Driver: The Dutch Connection bekannt gegeben. Der neueste Teil der beliebten Trucking-Reihe erscheint am 31. Oktober 2025 für PlayStation®5 und Xbox Series X|S, sowohl digital als auch physisch.
Begleitend zur Ankündigung wurde ein neuer Overview-Trailer (weiter unten) veröffentlicht, der einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Neuerungen bietet – darunter neue Umgebungen, überarbeitetes Gameplay und frische Herausforderungen für alle virtuellen Truckerinnen und Trucker.
Truck Driver: The Dutch Connection präsentiert eine komplett neue Karte, inspiriert von den Niederlanden und weiteren europäischen Regionen, sowie zwei neue Hauptcharaktere, neue Trucks und Trailer und ein erweitertes Missions- und Auftragsdesign. Damit setzt SOEDESCO die erfolgreiche Reihe fort und verbindet authentisches Fahrgefühl mit einem neuen erzählerischen Ansatz.
Offizielle Lenkrad-Unterstützung
Für die PS5-Version:
- Logitech G29
- Logitech G923
- Thrustmaster T128
- Thrustmaster T248
- Thrustmaster T80
- Thrustmaster T300RS
- HORI DLX AB-05
Für die Xbox Series X|S-Version:
- Logitech G923
- Logitech G920
- HORI DLX
- THRUSTMASTER T128
- THRUSTMASTER T248
- THRUSTMASTER Ferrari 458
Weitere kompatible Lenkräder sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
Der neue Overview-Trailer zu Truck Driver: The Dutch Connection ist hier zu sehen:
Sieht schon interessant aus. Vlt starte ich damit bevor der Euro Truck Simulator kommt
Grafisch wirkt es doch etwas billig, fand den Story Trailer aber von vor einigen Monaten ganz cool gemacht.