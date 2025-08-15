Truck Driver: The Dutch Connection: Storybasierte Truck-Reise durch niederländisch inspirierte Landschaften

SOEDESCO hat offiziell Truck Driver: The Dutch Connection angekündigt, den neuesten Teil seiner langjährigen Trucker-Reihe.

Das Spiel wurde erneut in Zusammenarbeit mit Kyodai entwickelt und soll im Herbst dieses Jahres für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

The Dutch Connection bietet Spielern eine authentische Truck-Reise durch eine alternative Welt, die an die Niederlande und andere bekannte europäische Länder erinnert und den Charme ihrer ikonischen Landschaften und Kultur einfängt.

In Truck Driver: The Dutch Connection steigen Spieler in die Fahrerkabine und begeben sich auf die Straßen Europas!

Das Spiel ist in einer fiktiven Welt angesiedelt, die von der ikonischen Schönheit der Niederlande inspiriert ist. Kyodai präsentiert eine neue Ära des Lkw-Transports, in der KI-Disponenten mit menschlichen Fahrern zusammenarbeiten und die Lkw-Branche floriert. Alte Freunde kehren zurück, neue Allianzen entstehen, und jede Fahrt erfordert Herz, Geschick und Anpassungsfähigkeit.

Die Spieler verfolgen die miteinander verflochtene Reise von Lucas, einem Neuling, der sich beweisen will, und Felix, einem Veteranen mit über 30 Jahren Erfahrung hinter dem Steuer. Gemeinsam meistern sie volle Terminkalender, schwere Ladungen und persönliche Herausforderungen und entwickeln dabei eine Vater-Sohn-Beziehung in dieser nächsten Evolutionsstufe der Truck Driver-Reihe.

Key Features:

Eine brandneue Geschichte mit neuen, unvergesslichen Charakteren, die sich mit Familie, Freundschaften und persönlichen Herausforderungen auseinandersetzen, während sie wertvolle Fracht transportieren.

Eine lebendige offene Welt, die von niederländischen Landschaften inspiriert ist, mit ikonischen Windmühlen, die sich im Wind drehen.

Erlebnis des europäische Truckerleben im eigenen Tempo mit einem entspannten Freedom-to-Roam-Modus.

Entwickelt mit den neuesten Technologien von Unreal Engine 5 und Unterstützung für Raytracing.

Der Publisher hat kürzlich einen Trailer veröffentlicht, der einen einsamen Lkw zeigt, der durch die Landschaft fährt und an einer traditionellen niederländischen Windmühle vorbei kommt, eine Hommage an eines der bekanntesten kulturellen Symbole des Landes.