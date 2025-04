Truck Driver: Gold Edition mit 4K und 60fps angekündigt

Autor:, in / Truck Driver

Eine neue Version mit technischen Verbesserungen für Xbox Series X|S und PlayStation 5 stecket in der Truck Driver Gold Edition.

Soedesco spendiert Truck Driver eine Gold Edition, die mit Verbesserungen für Xbox Series X|S und PlayStation 5 daherkommt.

Das LKW-Fahrerlebnis wird unter anderem durch 4K mit 60fps noch flüssiger und hochauflösender. Beleuchtung, Schatten und mehr wurden ebenfalls verbessert.

Werft einen Blick in den Trailer und die Auflistung, welche euch zeigen, was die Truck Driver Gold Edition an technischen Aufwertungen enthält.

Neue & verbesserte Funktionen:

4K-Auflösung und 60 flüssige fps

Ambient Occlusion für realistischere Beleuchtung und mehr Tiefe

Sanfterer Tag-Nacht-Zyklus für natürliche Übergänge

Verbesserte Spiegel mit flüssigen Reflektionen

Verbesserte Schatten und Reflektionen für eine realistischere Welt

Erhöhte Zeichendistanz, um mehr von der offenen Straße zu sehen