Truck Driver: Heading North DLC erscheint im September

Die kürzlich angekündigte Kartenerweiterung für Truck Driver ‚Heading North‘ erscheint am 14. September für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Publisher SOEDESCO bestätigte dies mit einem neuen Gameplay-Trailer, der weitere Details zum Inhalt der Erweiterung bekannt gibt:

Der neue Gameplay-Trailer demonstriert einige Eigenschaften, die für das Trucking-Erlebnis neu sind. Neben der bereits im vorherigen Kartenteaser aufgeführten Szenerie zeigt dieser Trailer neue Arten von Fracht, wie eine riesige Fischgrätenstatue, Generatoren und neue Arten von Baumaterialien.

Der Trailer zeigt auch, dass Spieler jetzt überall ins Gelände gehen können, was in den meisten Trucking-Spielen derzeit nicht möglich ist. Schließlich bietet der Trailer auch eine Aufnahme eines vorbeifahrenden KI-Trucks, was bedeutet, dass zumindest in dieser neuen Map neben den bestehenden KI-Fahrzeugmodellen auch KI-Trucks präsent sein werden.