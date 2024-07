Truck & Logistics Simulator: LKW-Ladung an Verbesserungen

Ab sofort ist das „Enhanced Driving Update“ für den Truck & Logistics Simulator von Publisher Aerosoft und Entwickler Simula Games live auf Steam, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S.

Das Update bringt eine Vielzahl an neuen Features und Verbesserungen mit sich, wodurch die Truck-Simulation sich nun so realistisch spielt wie nie zuvor.

Zu den wichtigsten Neuerungen des Updates zählen die umfangreichen Verbesserungen an der Fahrsimulation. So überhitzen die Bremsen nun, wenn diese häufig bemüht werden und fangen sogar an zu glühen, wodurch die Bremskraft reduziert wird. Was Konsolentrucker zudem besonders freuen dürfte: Manuelles Schalten wird jetzt auch auf Controllern unterstützt.

Auch an der Präsentation des Simulators wurde ebenfalls fleißig geschraubt: Die Außenmodelle sowie die Reifen der Trucks wurden komplett neugestaltet. Daneben gibt es jetzt auch eine neue dynamische Kamera, welche die Straßenkolosse stets perfekt einfängt. Dazu kommen ein intelligenteres Recovery-System, zahlreiche Bug Fixes und weitere Optimierungen, die das Spielerlebnis abrunden.

Eine Übersicht aller Änderungen des Updates gibt es hier. Einen Trailer zum Update gibt es hier zu sehen:

Der Trucks & Logistics Simulator ist für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Der Preis liegt bei 29,99 € auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch oder 19,95 € für den PC.