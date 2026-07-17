Truxton Extreme: Nach 38 Jahren – Kult-Shoot-‚em-up enthüllt seine düstere Story

Fast vier Jahrzehnte nach dem letzten Serienteil meldet sich Truxton mit Truxton Extreme zurück. Vor dem Release am 30. Juli 2026 haben Clear River Games und Tatsujin einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, der erstmals die Handlung des Shoot-‚em-ups näher beleuchtet.

Die Geschichte spielt im Jahr 2200, in dem die Menschheit mehr als 30 Milliarden Menschen umfasst und sieben weitere Planeten besiedelt hat. Der Frieden endet jedoch abrupt, als die sich selbst replizierende außerirdische Maschinenlebensform Geranium die Kolonien angreift und die Existenz der Menschheit bedroht.

Die künstliche Präsidentin Rose ruft daraufhin das TATSUJIN-Programm ins Leben. Freiwillige aus aller Welt werden zu Elitepiloten ausgebildet und steuern hochentwickelte Kampfschiffe, um den Vormarsch der Invasoren aufzuhalten.

Im Verlauf der Kampagne begleiten Spieler die drei Hauptfiguren Ash, Bergamot und Cyrilla. Die Geschichte wird über 18 Kapitel hinweg erzählt und mit Comic-Sequenzen des japanischen Manga-Zeichners Junya Inoue (Btooom!, DoDonPachi, Batsugun) in Szene gesetzt.

Neben klassischer Arcade-Action thematisiert Truxton Extreme auch den Preis des Krieges. Die TATSUJIN kämpfen nicht mehr in ihren menschlichen Körpern, sondern als Cyborgs – eine Entscheidung, die Fragen nach Identität und Menschlichkeit aufwirft.

Hinter der Entwicklung steht Masahiro Yuge, einer der Schöpfer des ursprünglichen Truxton, der nach 38 Jahren zur Serie zurückkehrt. Das neue Spiel soll klassische Shoot-‚em-up-Mechaniken mit modernen Ideen kombinieren und gleichzeitig den Wurzeln der Reihe treu bleiben.

Truxton Extreme erscheint am 30. Juli 2026 für Xbox, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC. Neben einer digitalen Version ist auch eine physische Edition geplant.