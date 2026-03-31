Truxton Extreme: Release enthüllt – Legendärer Shooter kehrt nach 38 Jahren zurück

Mit Truxton Extreme kehrt eine der klassischen Shoot-em-up-Reihen nach mehreren Jahrzehnten zurück. Der neue Teil erscheint am 30. Juli 2026 und bringt die Serie erstmals seit 38 Jahren mit einem komplett neuen Ableger zurück.

Ursprünglich feierte Truxton sein Debüt im Jahr 1988 in Arcade-Hallen und entwickelte sich durch sein schnelles Gameplay, den markanten Soundtrack und das klare Design zu einem festen Bestandteil des Genres. Für die Neuauflage arbeitet Clear River Games gemeinsam mit Serien-Schöpfer Masahiro Yuge an einer modernen Weiterentwicklung, die klassische Elemente mit aktuellen Technologien verbindet.

Das Spiel präsentiert sich als vertikal scrollender Shooter, dessen ikonisches Design vollständig in 3D umgesetzt wurde. Gleichzeitig wurden Musikstücke aus dem Original neu interpretiert und zu einem neuen Soundtrack weiterentwickelt. Die Mischung aus klassischem Aufbau und moderner Inszenierung soll eine atmosphärische Spielerfahrung schaffen.

Neben der klassischen Arcade-Action bietet Truxton Extreme eine erweiterte Struktur mit insgesamt 18 Kapiteln. Ergänzt wird das Gameplay durch eine digitale Comic-Erzählung des Künstlers Junya Inoue, der unter anderem für Werke wie BTOOM bekannt ist. Im Mittelpunkt stehen drei spielbare Charaktere, Ash, Bergamot und Cyrilla, die im Kampf gegen eine Bedrohung der Erde eingesetzt werden.

Mehrere Spielmodi erweitern den Umfang zusätzlich. Neben einer Kampagne mit Story-Elementen gibt es klassische Arcade-Herausforderungen, einen einsteigerfreundlichen Modus, kooperatives Spielen für zwei Personen sowie zeitbasierte Herausforderungen. Darüber hinaus können Spieler durch das Besiegen von Gegnern Inhalte freischalten, die den Ausbau einer eigenen Spielwelt ermöglichen.

Zum Start stehen verschiedene Editionen zur Verfügung. Neben digitalen Standard- und Deluxe-Versionen erscheint auch eine physische Version. Zusätzlich wird eine umfangreiche Thunder-Master-Edition angeboten, die unter anderem ein Artbook, eine Manga-Ausgabe, den Soundtrack auf CD sowie weitere Sammlerinhalte enthält. Frühentschlossene Käufer können, solange der Vorrat reicht, ein zusätzliches Bonusgeschenk erhalten.

Truxton Extreme erscheint digital für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox sowie PC über Steam und GOG. Parallel dazu wird eine physische Version für ausgewählte Plattformen veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=HGsGzKr5vxg&feature=youtu.be