NACON und RaceWard, das Rennsportlabel von NACON Studio Milan, stellen heute das Open-Roads-Feature von TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 vor. Das offizielle Spiel zur Tourist Trophy wird am 11. Mai 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich sein.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 bietet mit dem neuen Open Roads-Feature die Möglichkeit, die Isle of Man und ihre 200 km langen berühmten Straßen frei zu befahren. Die im Maßstab 1:1 nachgebaute offizielle Strecke der Tourist Trophy ist der Ausgangspunkt für eine Reihe von Aktivitäten – vom Karrieremodus über Zeitfahren bis hin zu Massenstarts und anderen Herausforderungen.

Zum allerersten Mal enthält TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 neue, miteinander verbundene und offene Strecken. Darunter befinden sich berühmte Kurse wie St John’s und Clypse. Weiterhin hat RaceWard auch eigene neue Strecken hinzugefügt, sodass das Innere der Insel und der Snaefell Mountain erkundet werden können.

Das neue TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 ist damit zu einer Motorradwelt geworden. Auf der Karte gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken und ist außerdem eine Quelle für viele Informationen über die Geschichte der Insel und den kultigen Wettbewerb. Wer neugierig ist, kann alle Informationen, die gesammelt werden, im Journal-Menü nachlesen.

Neue Funktionen und Inhalte in TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3:

Die offizielle Tourist Trophy-Strecke

Insgesamt 200 km befahrbare Straßen mit unterschiedlichen Herausforderungen, darunter 60 km für den Snaefell Mountain Course

32 verschiedene historische und aktuelle Strecken

Fast 40 Superbike- und Supersport-Motorräder

Über 20 offizielle Fahrer der TT Isle of Man

Verbesserte Fahrphysik für präziseres Kurvenfahren und Bremsen

Eine breite Palette von Motorrad-Upgrades für eine bessere Leistung

Ein „Open Roads“-Feature, mit dem die Isle of Man erkundet werden kann

Vier Spielmodi und darunter elf verschiedene Arten von Aktivitäten, wovon zwei individuell angepasst werden können

Multiplayer mit offenen oder privaten Online-Lobbys

Online-Wettbewerbe mit wöchentlichen und monatlichen Events

Ein Gen-übergreifend kompatibles Spiel

Der Kauf einer beliebigen Version des Spiels ermöglicht den Zugriff auf die Next-Gen- und Old-Gen-Versionen des Spiels für dieselbe Plattform

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 wird für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch ab dem 11. Mai 2023 erhältlich sein.