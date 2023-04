Der Profi-Motorradfahrer Davey Todd teilt seine Erfahrung mit TT Isle of Man: Ride on the Edge 3.

NACON und das Team von RaceWard, dem Rennsportlabel von NACON Studio Mailand, begrüßten kürzlich den bekannten britischen Motorradfahrer Davey Todd in ihrem Studio und stellten ihm das Game TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 vor, wodurch er Feedback aus seiner Sicht als aktueller Tourist Trophy-Teilnehmer geben konnte. Das Spiel wird ab dem 11. Mai 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich sein.

Nachdem der britische Motorradfahrer Davey Todd TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 mehrere Stunden im RaceWard Studio gespielt hatte, sprach er über seine positiven Erfahrungen. Die TT Isle Of Man: Ride on the Edge-Spiele sind zu nützlichen Werkzeugen für seine Karriere geworden. Genau wie der vorherige Teil der Serie ist TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 durch die Laserscan-Technologie die offizielle nachgebildete Strecke der Tourist Trophy im 1:1-Maßstab. Für einen Profifahrer wie Davey Todd bedeutete dies, dass er die Kurven des gefährlichsten Motorradrennens der Welt auswendig lernen konnte.

„TT-Spiele sind immer noch ein wichtiger Teil meiner Vorbereitung auf die Isle of Man TT, damit ich die Strecke im Kopf behalte. Ich habe Hunderte Stunden mit dem Spiel verbracht, bevor ich zum ersten Mal an dem Rennen teilnahm. Es hat mir geholfen, viel bessere Ergebnisse zu erzielen“, erklärt Davey Todd.

Die verbesserte Physik in TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, die das Verhalten der Motorräder realistischer macht, gibt die Möglichkeit, vom Wohnzimmer aus in die Tourist Trophy einzutauchen. „TT3 fühlt sich wie ein neues Spiel an, was wirklich aufregend ist (…). Im realistischen Modus mit realistischen Einstellungen fühlt sich das Fahrverhalten der Motorräder wie im richtigen Leben an“, resümiert der britische Motorradfahrer.

Neue Funktionen und Inhalte in TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3:

Die offizielle Tourist Trophy-Strecke

Insgesamt 200 km befahrbare Straßen mit unterschiedlichen Herausforderungen, darunter 60 km für den Snaefell Mountain Course

32 verschiedene historische und aktuelle Strecken

Fast 40 Superbike- und Supersport-Motorräder

Über 20 offizielle Fahrer der TT Isle of Man

Verbesserte Fahrphysik für präziseres Kurvenfahren und Bremsen

Eine breite Palette von Motorrad-Upgrades für eine bessere Leistung

Ein „Open Roads“-Feature, mit dem die Isle of Man erkundet werden kann

Vier Spielmodi und darunter elf verschiedene Arten von Aktivitäten, wovon zwei individuell angepasst werden können

Multiplayer mit offenen oder privaten Online-Lobbys

Online-Wettbewerbe mit wöchentlichen und monatlichen Events

Ein Gen-übergreifend kompatibles Spiel

Der Kauf einer beliebigen Version des Spiels ermöglicht den Zugriff auf die Next-Gen- und Old-Gen-Versionen des Spiels für dieselbe Plattform

Das komplette Interview-Video könnt ihr euch hier anschauen:

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 wird für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch ab dem 11. Mai 2023 erhältlich sein.