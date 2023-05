Über 200 Kilometer Straßen führen ab sofort im Rennspiel TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 zum Siegertreppchen.

NACON und RaceWard, das Rennsportlabel von NACON Studio Milan, geben heute die Veröffentlichung von TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 bekannt. Das offizielle Spiel zur Tourist Trophy wurde von Rennspiel-Veteranen entwickelt und bietet den Fans den Nervenkitzel des gefährlichsten Rennens der Welt.

Freiheit bei der Erkundung von über 200 km an Straßen

Der Open Roads-Modus erlaubt es, die mehr als 200 km langen Straßen auf der Isle of Man und seine Sehenswürdigkeiten frei zu erkunden, einschließlich der offiziellen Strecke der Tourist Trophy, die im Maßstab 1:1 nachgebildet wurde. Es kann direkt auf den Straßen der Veranstaltungen trainiert oder an einer der vielen angebotenen Herausforderungen teilgenommen werden.

Neben der legendären Tourist-Trophy-Route finden zur gleichen Zeit offizielle Wettbewerbe auf anderen Strecken statt, z.B. die St. John’s- und Clypse-Rennen. Außerdem sind die Open Roads-Zusatzinhalte auch ohne Umwege über ein Menü von der Snaefell Mountain-Route aus zugänglich.

Auch die Straßen im Inselinneren wurden vom Studio so gestaltet, dass sie den Fans einen zusätzlichen, weitläufigen Spielraum bieten.

Ein personalisiertes Erlebnis

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten für ein maßgeschneidertes Erlebnis. Die verschiedenen Lenkhilfen und drei Schwierigkeitsgrade ermöglichen Neulingen sowie Profis ein schnelles Vorankommen.

Mit den Wetter-Optionen oder auch der Verbesserung der einzelnen Motorradteile eröffnet TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 allen die Möglichkeit, das extreme Rennsport-Abenteuer umfangreich zu erleben.

In beliebiger Reihenfolge das Spiel entdecken

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 bietet mit 25 offiziellen Fahrern, 39 Superbike- und Supersport-Motorrädern, 32 Strecken, Supersport- und Superbike-Karrieren und 11 Arten von Aktivitäten eine große Auswahl an Inhalten an.

Hinzu kommt ein umfassendes Online-Multiplayer-Erlebnis mit der Möglichkeit, offene oder private Lobbys zu erstellen oder an wöchentlichen und monatlichen Online-Wettbewerben teilzunehmen.

Authentisches Fahrgefühl und Cross-Gen-Multiplayer

Die realistische Physik in TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 bringt Spiel und Realität nah beieinander. Sie ermöglicht echtes Fahrgefühl und die Erkundung der Isle of Man mit Fahrzeugen, die sich realistisch verhalten.

Dank des Cross-Gen-Multiplayer-Modus verschwimmen die Grenzen zwischen den Plattformen. Außerdem bekommen alle, die eine digitale Version erwerben, automatisch die Version für Current- und Next-Gen auf derselben Plattform. Wer das Spiel also digital für die PlayStation 4 erwirbt, hat auch Zugriff auf die PlayStation 5-Version.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

https://www.youtube.com/watch?v=NOaBtQUfx_A