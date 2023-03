TT Isle of Man: Ride on the Edge 3: Video zeigt Abschnitt 4 des Snaefell Mountain Course

Ein neues Gameplay-Video zu TT Isle oF Man: Ride on The Edge 3 präsentiert den vierten Abschnitt des berüchtigten Snaefell Mountain Course.

In seiner Videoreihe zum kommenden Motorradrennspiel TT Isle oF Man: Ride on The Edge 3 präsentiert Nacon die verschiedenen Abschnitte des berüchtigten Snaefell Mountain Course.

Im neusten Video der Reihe nimmt der 21-fachen TT-Gewinner und ehemalige Halter des Rundenrekords, Michael Dunlop, auf seiner Yamaha YZF-R6 den vierten Abschnitt der 60,7 Kilometer langen Strecke in Angriff.

TT Isle oF Man: Ride on The Edge 3 erscheint im Mai 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.