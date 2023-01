TUNIC: Einige Geheimnisse wurden noch nicht gelüftet

Das Action-Adventure TUNIC ist eine Hommage an klassische The Legend of Zelda-Spiele und andere Vertreter des Genres. Da dürfte es kaum überraschen, dass der Titel nur so vor versteckten Sammelobjekten, Schätzen und Geheimnissen strotzt.

Obwohl TUNIC bereits seit über sieben Monaten erhältlich ist, gibt es laut Entwickler Andrew Shouldice einige Geheimnisse, die immer noch darauf warten gelüftet zu werden. Dabei handele es sich allerdings nicht um spielrelevante Geheimnisse wie Schatztruhen oder Gegenstände, sondern vielmehr um versteckte Bedeutungen oder Zusammenhänge.

Während manche davon nur für ihn als Entwickler eine Bedeutung hätten, gäbe es andere, die auch für neugierige Spieler interessant sein könnten und zu neue Interpretationen, die über das Spiel hinaus reichen, anregen könnten, so Shouldice.

TUNIC ist aktuell für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erhältlich und kann obendrein über den Xbox Game Pass gespielt werden.