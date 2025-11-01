Turok 2: Seeds of Evil: Kostenloses Next-Gen-Update verbessert Grafik und mehr

Turok 2: Seeds of Evil erhält Next-Gen-Update für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Turok 2: Seeds of Evil präsentiert sich mit einem umfangreichen Next-Gen-Update, das den beliebten Shooter-Klassiker technisch und optisch auf den neuesten Stand bringt.

Das Update ist ab sofort für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar und sorgt dafür, dass Turok 2 in einer bisher unerreichten Qualität spielbar ist.

Durch die Aktualisierung auf die neue KEX Engine profitiert das Spiel von deutlich verbesserter Performance, erhöhter Stabilität und einer optimierten Darstellung auf modernen Displays.

Mit Unterstützung für hohe Bildwiederholraten und 4K-Auflösung bietet Turok 2: Seeds of Evil nun ein gestochen scharfes und flüssiges Spielerlebnis.

Die grafischen Verbesserungen umfassen weichere Schatten, optimiertes Lichtstreuungsverhalten und eine verbesserte Umgebungsverdeckung, wodurch die Spielwelt noch atmosphärischer wirkt.

wDarüber hinaus wurden sämtliche Zwischensequenzen mit Untertiteln versehen und die Lokalisierung überarbeitet, um die Spielerfahrung weltweit zu verbessern.

Auch spielerisch bringt das Update Neuerungen: Die Waffenmodelle im Einzelspielermodus wurden für Ultrawide-Auflösungen angepasst, was für ein erweitertes Sichtfeld und ein immersiveres Gameplay sorgt.

Besonders hervorzuheben ist die Integration des plattformübergreifenden Online-Multiplayers, der es euch ermöglicht, unabhängig von der verwendeten Konsole gemeinsam zu spielen.

Zusätzlich bleibt der lokale Split-Screen-Modus verfügbar, was Turok 2: Seeds of Evil weiterhin zu einem vielseitigen Koop-Erlebnis macht.

Turok 2: Seeds of Evil Next-Gen-Update und Patch-Notes Turok 2: Seeds of Evil Turok 2 | Next-Gen Update | Patch Notes Updated KEX Engine.

High refresh rates and 4k resolutions for platforms that support these features.

Smoother shadows, optimized light scattering, and improved ambient occlusion.

Added subtitles for all cinematics.

Improved localization.

Extended singleplayer weapon models for ultrawide resolutions.

Online cross-platform multiplayer with local split-screen Changes: (Console only) Replace controller disconnect message with platform-specific prompts.

(PC only) Added the option to assign the first controller to the second player.

