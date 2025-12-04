Turok 2: Seeds of Evil: Patches für Teil 1 & 2 veröffentlicht

Turok und Turok 2: Seeds of Evil wurden auf allen Plattformen überarbeitet und erhalten zahlreiche technische und spielerische Verbesserungen, die beide Klassiker spürbar modernisieren.

Der neue Patch für Turok führt ein aktualisiertes Intro ein und überarbeitet mehrere Videosequenzen, während das Speichermenü nun sauber aufgenutzte Slots anzeigt. Fehler bei der Lokalisierung von Cheat Eingaben wurden beseitigt und eine geforderte Option macht es möglich, das Respawnen von Feinden vollständig zu deaktivieren.

Zusätzlich könnt ihr einstellen, dass Gegner unabhängig vom Schwierigkeitsgrad immer Gegenstände fallenlassen. Das Fadenkreuz passt sich nun automatisch der Bildschirmgröße an und die Effekte für Geschossspuren wirken flüssiger und stabiler. Der Raketenwerfer erzeugt wieder durchgehend Rauchpartikel und Animationen wie Kriechen wurden präziser angepasst.

Zahlreiche Audioverbesserungen sorgen dafür, dass Sounds korrekt pausieren, Explosionen leiser ausfallen und die maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Geräusche erhöht wurde. Visuelle Korrekturen betreffen unter anderem Partikel, Blutfarben und die Bewegungen der Himmelskulisse.

Einzelne Gegner wie Sandwürmer lassen sich nicht mehr in fehlerhaften Zuständen angreifen. Neue oder reparierte Umgebungsdetails, zusätzliche Wassergeräusche, verbesserte Modelle und neue Abkürzungen erweitern die Spielwelt, während die Nintendo Switch FOV-Einstellungen bis auf 120 erhöht wurden. Die PC-Version profitiert zudem von Rendering Fixes, funktionierenden Erfolgen bei Mod Nutzung und neuen Optionen für Modder.

Turok 2: Seeds of Evil wurde ebenfalls umfassend modernisiert. Die aktualisierte KEX-Engine bringt neue Funktionen sowie optimierte Darstellungen, die für glattere Schatten, eine verbesserte Lichtstreuung und eine feinere Ambient Occlusion sorgen.

Die Einzelspieler-Waffenmodelle wurden für Ultrawide-Auflösungen erweitert und die Lokalisierung überarbeitet, um eine klarere Darstellung aller Texte zu gewährleisten. Sämtliche Zwischensequenzen verfügen nun über vollständige Untertitel, was die Zugänglichkeit weiter erhöht. Besonders hervorzuheben ist die wiederhergestellte Cross Play Funktion im Mehrspielermodus, die Spielern auf Plattformen wie Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation, Nintendo Switch und PC gemeinsame Matches ermöglicht.

Beide Patches sorgen dafür, dass die Turok Spiele im modernen Gaming Umfeld weiter an Relevanz gewinnen und technisch auf dem aktuellen Stand bleiben.