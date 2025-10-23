Turok 2: Seeds of Evil: Spiel erhält Next-Gen-Optimierung

Turok 2: Seeds of Evil erhält Next-Gen-Optimierung! Besser, schneller, gefährlicher: Xbox Series X/S und PS5 profitieren bald vom kostenlosen Update für das Remaster!

Die epische Schlacht gegen den Primagen wird mit Turok 2: Seeds of Evil auf Next-Gen-Konsolen noch intensiver. Ein bevorstehendes Optimierungsupdate für Xbox Series X/S und PlayStation 5 wird die Performance und Stabilität des Klassikers deutlich verbessern. Die Anpassungen sollen flüssigere Bildraten, schnellere Ladezeiten und ein insgesamt reibungsloseres Spielerlebnis bieten.

Ähnlich wie das Update für Turok: Dinosaur Hunter in diesem Jahr, wird auch diese Aktualisierung für alle Besitzer des Remasters kostenlos verfügbar sein. Fans können sich auf eine technisch verbesserte Version freuen, die das Abenteuer gegen die tödlichen Kreaturen und die epische Bedrohung durch den Primagen noch packender macht.

The battle against the Primagen is about to get even bigger with Turok 2: Seeds of Evil next-gen optimization COMING SOON to Xbox Series X|S and PlayStation 5! 🦖💥 pic.twitter.com/1AY0AevEe7 — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) October 21, 2025