Turok 2: Seeds of Evil: Spiel erhält Next-Gen-Optimierung

Die epische Schlacht gegen den Primagen wird mit Turok 2: Seeds of Evil auf Next-Gen-Konsolen noch intensiver. Ein bevorstehendes Optimierungsupdate für Xbox Series X/S und PlayStation 5 wird die Performance und Stabilität des Klassikers deutlich verbessern. Die Anpassungen sollen flüssigere Bildraten, schnellere Ladezeiten und ein insgesamt reibungsloseres Spielerlebnis bieten.
Ähnlich wie das Update für Turok: Dinosaur Hunter in diesem Jahr, wird auch diese Aktualisierung für alle Besitzer des Remasters kostenlos verfügbar sein. Fans können sich auf eine technisch verbesserte Version freuen, die das Abenteuer gegen die tödlichen Kreaturen und die epische Bedrohung durch den Primagen noch packender macht.
The battle against the Primagen is about to get even bigger with Turok 2: Seeds of Evil next-gen optimization COMING SOON to Xbox Series X|S and PlayStation 5! 🦖💥 pic.twitter.com/1AY0AevEe7
— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) October 21, 2025
Da könnte man ein Tolles Remake machen. Im Stil von dem letzten Doom vieleicht.
Definitiv eine Marke und ein Setting auf die ich Lust hätte.
Aber vielleicht erfüllt das kommende Origins ja den Wunsch und die Wiedergeburt der Marke
Soweit ich weiß kommt auch ein neues raus, allerdings nicht als direkter Nachfolger. Turoks sind hier glaube ich eine Gruppe und nicht ein Held.
Das meinte ich mit Origins, heist glaub Turok: Origins
Bin auf jedem Fall gespannt wie es am Ende wird
Schönes oldschool Gameplay, sie können gerne noch mehr alte Spiele kostenlos optimieren.
Turok 1 und 2 sind immer noch in meinen Top 10 Shootern 👍🏻 einfach geile Games mit tollem Soundtrack.
Habs vor ’nem halben Jahr erst durchgespielt, das reicht dann auch erstmal wieder für ein paar Jährchen. Der Soundtrack ist so geil:
https://youtu.be/VdjnLVlBy2w?si=hHL0S10wZqmV_hqy
Nice
Ein Teil von mir will Beifall klatschen, der andere Teil fragt sich warum es bei dem Port relevant ist dass sie denken es wäre notwendig 😅
Na mehr geht doch immer 😃
Hier in dem Fall hing Turok 2 bei 60FPS fest da macht das Upgrade schon Sinn und es ist ja auch kostenlos. Toll das Nightdive soviel Mühe in die alte Schinken steckt damit man die auch weiterhin quasi Original spielen kann.
Was es nicht besser macht. War damals gut aber is nix mehr für heute