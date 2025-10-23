Turok 2: Seeds of Evil: Spiel erhält Next-Gen-Optimierung

Turok 2: Seeds of Evil erhält Next-Gen-Optimierung! Besser, schneller, gefährlicher: Xbox Series X/S und PS5 profitieren bald vom kostenlosen Update für das Remaster!

Die epische Schlacht gegen den Primagen wird mit Turok 2: Seeds of Evil auf Next-Gen-Konsolen noch intensiver. Ein bevorstehendes Optimierungsupdate für Xbox Series X/S und PlayStation 5 wird die Performance und Stabilität des Klassikers deutlich verbessern. Die Anpassungen sollen flüssigere Bildraten, schnellere Ladezeiten und ein insgesamt reibungsloseres Spielerlebnis bieten.

Ähnlich wie das Update für Turok: Dinosaur Hunter in diesem Jahr, wird auch diese Aktualisierung für alle Besitzer des Remasters kostenlos verfügbar sein. Fans können sich auf eine technisch verbesserte Version freuen, die das Abenteuer gegen die tödlichen Kreaturen und die epische Bedrohung durch den Primagen noch packender macht.

    • xXCickXx 107890 XP Master User | 23.10.2025 - 11:50 Uhr
      Antwort auf Zockejedekonsole

      Definitiv eine Marke und ein Setting auf die ich Lust hätte.
      Aber vielleicht erfüllt das kommende Origins ja den Wunsch und die Wiedergeburt der Marke

      • Eisbaer2405 39870 XP Bobby Car Rennfahrer | 23.10.2025 - 13:22 Uhr
        Antwort auf xXCickXx

        Soweit ich weiß kommt auch ein neues raus, allerdings nicht als direkter Nachfolger. Turoks sind hier glaube ich eine Gruppe und nicht ein Held.

        • xXCickXx 107890 XP Master User | 23.10.2025 - 13:41 Uhr
          Antwort auf Eisbaer2405

          Das meinte ich mit Origins, heist glaub Turok: Origins
          Bin auf jedem Fall gespannt wie es am Ende wird

  2. Katanameister 227800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.10.2025 - 11:40 Uhr

    Schönes oldschool Gameplay, sie können gerne noch mehr alte Spiele kostenlos optimieren.

  3. Bratenbengel 22015 XP Nasenbohrer Level 1 | 23.10.2025 - 11:46 Uhr

    Turok 1 und 2 sind immer noch in meinen Top 10 Shootern 👍🏻 einfach geile Games mit tollem Soundtrack.

  5. Ash2X 299420 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.10.2025 - 12:41 Uhr

    Ein Teil von mir will Beifall klatschen, der andere Teil fragt sich warum es bei dem Port relevant ist dass sie denken es wäre notwendig 😅

    • Laufzeitfehler 29380 XP Nasenbohrer Level 4 | 23.10.2025 - 13:07 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Na mehr geht doch immer 😃
      Hier in dem Fall hing Turok 2 bei 60FPS fest da macht das Upgrade schon Sinn und es ist ja auch kostenlos. Toll das Nightdive soviel Mühe in die alte Schinken steckt damit man die auch weiterhin quasi Original spielen kann.

