Turok 3: Shadow of Oblivion: Physische Version für Xbox und mehr

Turok 3: Shadow of Oblivion erhält eine limitierte Auflage der physischen Ausgabe. Teil 1 & 2 ebenfalls für Xbox!

Kurz und knapp: Turok 3: Shadow of Oblivion erscheint in einer limitierten Auflage als physische Ausgabe und Turok & Turok 2: Seeds of Evil erscheinen auch für Xbox in physischer Form!

Limited Run Games freut sich, in Zusammenarbeit mit Nightdive Studios und Universal Products & Experiences die Turok-Remaster-Trilogie mit der physischen Veröffentlichung von Turok 3: Shadow of Oblivion für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One abzuschließen. Ab dem 7. Juni 2024 können Fans das Spiel auf limitedrungames.com vorbestellen.

Turok 3: Shadow of Oblivion ist ein originalgetreues Remaster des klassischen Ego-Shooters, der ursprünglich im Jahr 2000 für das Nintendo 64 veröffentlicht wurde. Die von Nightdive Studios entwickelte KEX-Engine wurde für das Spielen auf modernen Geräten mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 120 FPS verbessert.

Der Titel bietet ein verbessertes Gameplay, hochauflösende Texturen, verbesserte Beleuchtung und Rendering sowie Unterstützung für Gamepads. Zusätzlich zu den Einzelveröffentlichungen wird Limited Run Classic Editions von Turok 3: Shadow of Oblivion veröffentlichen, die zu den früheren Turok-Remastered-Veröffentlichungen passen. Diese werden eine Retro-Cartridge aus Metall, den offiziellen Soundtrack des Spiels auf CD und ein Wendeposter enthalten – alles in einer Verpackung mit Folienprägung.

Limited Run gibt auch Xbox-Spielern die Chance, die gesamte remasterte Trilogie mit neuen physischen Xbox One-Editionen von Turok und Turok 2: Seeds of Evil zu besitzen. Sie werden zusammen mit Turok 3: Shadow of Oblivion während des gesamten Verkaufszeitraums zur Vorbestellung verfügbar sein. Fans, die ihre Sammlung unabhängig von der Plattform aufwerten möchten, können auch einen Schuber erwerben, in dem alle drei Titel aufbewahrt werden können.

Mit dieser physischen Veröffentlichung von Turok 3: Shadow of Oblivion ist Limited Run stolz darauf, die 2019 begonnene Reise zu vollenden, um diese klassische Nintendo 64-Trilogie zurück in die Sammlerregale zu bringen.

