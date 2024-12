Turok: Origins: Erste Details zum Action-Shooter

Turok: Origins lässt die Action und den Geist der legendären Spielereihe wieder aufleben und bringt sie mit einem völlig neuen Look, einer neuen Geschichte und einem neuen Gameplay in die moderne Ära.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle wilder Turok-Krieger, die gegen wilde Dinosaurier und eine schreckliche außerirdische Bedrohung antreten, die alles menschliche Leben in der Galaxie vernichten will.

Fans können mit Waffen und Fähigkeiten verheerende Angriffe auf ihre Feinde ausführen und die DNA gefallener Gegner nutzen, um ihr Arsenal zu verbessern. Die Spieler begeben sich auf ein riskantes Abenteuer – allein oder mit Freunden – um Geheimnisse zu lüften, die den Schlüssel zur Rettung der Menschheit darstellen.

„Turok war einer der ersten Konsolen-Shooter, die ich je gespielt habe“, sagt Matthew Karch, CEO und Mitbegründer von Saber Interactive. „Als wir uns Spiele-Franchises ansahen, die es unserer Meinung nach verdienten, wiederbelebt zu werden, stand Turok ganz oben auf unserer Liste. Wir bei Saber lieben es, klassisches geistiges Eigentum mit frischem Gameplay zu kombinieren. Wir freuen uns, das Spiel endlich ankündigen zu können, aber wir werden noch glücklicher sein, wenn wir dieses Old-School-Erlebnis mit einer modernen Umsetzung liefern können.“ „Turok ist eine ikonische Spielserie, die Spieler seit Jahrzehnten fasziniert. Wir sind stolz darauf, mit der Wiederbelebung des Spiels sein reiches Erbe zu ehren und es gleichzeitig für eine neue Ära neu zu interpretieren“, so Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms bei Universal Products & Experiences. „Diese fesselnde, adrenalingeladene Serie, die in den Ursprüngen der Comics verwurzelt ist, hat ein Comeback wirklich verdient, und wir werden ein aufregendes Erlebnis voller Geschichte, Action, Kämpfe und Kreaturen liefern, das sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger zu schätzen wissen werden.“

Hauptmerkmale des Spiels

Kämpft gegen Feinde: Kämpft allein oder im Team gegen eine Vielzahl von Dinosauriern, Kreaturen und Bossen, die sich auf dem Boden, im Himmel, in Sümpfen und Höhlen tummeln und die Fähigkeiten der Spieler bis an die Grenzen bringen. In den intensiven Kämpfen müssen die Spieler alles einsetzen, was ihnen zur Verfügung steht, um erfolgreich zu sein, einschließlich Nahkampfangriffe, Spezialfähigkeiten und fein abgestimmte Waffen.

Entfesselt euer Arsenal: Schaltet fortschrittliche Waffen frei und verbessert sie, um Kämpfe zu dominieren und Feinde zu neutralisieren. Plasmagewehre, Strahlenpistolen, Scharfschützen, Bögen, Schrotflinten und vieles mehr stehen zur Verfügung.



DNA-Kräfte freischalten: Extrahiert DNA von gefallenen Gegnern und der Umgebung, um spielverändernde Kräfte freizuschalten, die euren Anzug in Echtzeit weiterentwickeln. Jede DNA-Kraft verbessert nicht nur das Aussehen, sondern bietet auch aufrüstbare Fertigkeiten und Fähigkeiten, um euch im Kampf einen Vorteil zu verschaffen.

Erlebt eine epische Geschichte in den Verlorenen Landen: Während der Missionen von Turok reisen die Spieler durch atemberaubende, aber tödliche Welten auf verschiedenen Planeten. Von antiken Tempeln über öde Schluchten bis hin zu dichten Dschungeln – jeder Ort ist Teil einer unvergesslichen Geschichte, die voller Wendungen ist.

Turok: Origins erscheint für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.