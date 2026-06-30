Turok: Origins: Gameplay-Trailer zeigt Dino-Shooter für PS5, Xbox und PC

Saber Interactive zeigt neuen Gameplay-Trailer zu Turok: Origins mit Koop-Action und Dino-Kämpfen.

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Turok: Origins zeigt den kommenden Sci-Fi-Shooter von Saber Interactive in Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences und gibt einen umfassenden Eindruck von Action, Koop-Funktionen und Setting.

Im Mittelpunkt steht die Neuinterpretation der klassischen Dino-Jagd-Franchise, die diesmal stärker auf kooperative Action und moderne Shooter-Mechaniken setzt. Spieler übernehmen die Rolle des mystischen Ordens der Turok, der im Kampf gegen Dinosaurier und eine außerirdische Bedrohung steht, die die Menschheit vernichten will.

Der Trailer zeigt schnelle First- und Third-Person-Kämpfe, bei denen sowohl Solo-Spiel als auch Online-Koop unterstützt wird. Neben klassischen Schusswechseln mit futuristischen Waffen kommen auch Spezialfähigkeiten zum Einsatz, die den Spielstil individuell erweitern.

Das Arsenal reicht von Plasma-Gewehren und Präzisionswaffen bis hin zu Schrotflinten, Bögen und experimenteller Alien-Technologie. Durch das Sammeln sogenannter Echoes lassen sich zusätzliche Kräfte freischalten, die den Charakter weiter spezialisieren.

Die Spielwelt führt in die sogenannten Lost Lands, eine Mischung aus dichten Dschungeln, antiken Ruinen und außerirdischen Landschaften. Dort treffen Spieler auf Dinosaurier, feindliche Alien-Einheiten und große Bossgegner, die gezielt auf Teamplay und Taktik ausgelegt sind.

Turok: Origins erscheint im Herbst 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Es kann bereits jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden.