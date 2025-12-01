Turok: Origins: Hinweis auf Release im nächsten Jahr

Bei der Ankündigung des Third-Person-Science-Fantasy-Shooters Turok: Origins vor fast einem Jahr, ließ Entwickler Saber Interactive den Release-Termin des sowohl Solo- als auch im Koop-spielbaren Titels offen.
Es scheint aber, als wenn Saber den Release für das Jahr 2026 angesetzt hat. Das geht zumindest aus einem Hinweis hervor.
Ein am Spiel mitwirkender Sound Designer gab in seinem Profil auf dem Karrierenetzwerk von LinkedIn an, dass Turok: Origins 2026 veröffentlicht wird.
Wie aktuell dieser Eintrag ist, lässt sich natürlich nicht sagen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich warte erstmal ab, bisher bin ich nicht gehypt
Ich frage mich was das nächste Turok soll welches nicht an die Originale erinnert.
Hat doch beim letzten Mal auch nicht funktioniert.
Dinos gehen immer 😊
Hoffentlich wird es gut
wenn es am ende so geil wird wie früher dann könnte es ein pflichtkauf werden, mal abwarten
Kann ich mir gut fürs nächste Jahr vorstellen.