Turok: Origins: Hinweis auf Release im nächsten Jahr

Einem Hinweis zufolge ist die Veröffentlichung von Turok: Origins für das nächste Jahr geplant.

Bei der Ankündigung des Third-Person-Science-Fantasy-Shooters Turok: Origins vor fast einem Jahr, ließ Entwickler Saber Interactive den Release-Termin des sowohl Solo- als auch im Koop-spielbaren Titels offen.

Es scheint aber, als wenn Saber den Release für das Jahr 2026 angesetzt hat. Das geht zumindest aus einem Hinweis hervor.

Ein am Spiel mitwirkender Sound Designer gab in seinem Profil auf dem Karrierenetzwerk von LinkedIn an, dass Turok: Origins 2026 veröffentlicht wird.

Wie aktuell dieser Eintrag ist, lässt sich natürlich nicht sagen.