Turok: Origins: Keine 60fps für Xbox Series S

Boah, die Xbox Series S ist wieder schuld, und so erreicht die kleine Konsole in Turok: Origins keine 60fps!

Im Rahmen der Gamescom 2025 hat Saber Interactive neue Informationen zum kommenden Ego-Shooter Turok: Origins veröffentlicht.

Der Titel stellt eine Neuinterpretation der klassischen Turok-Reihe dar und wurde erstmals im Dezember 2024 bei den Game Awards mit einem Trailer angekündigt.

Laut Game Director Jesús Iglesias wird das Spiel auf der Xbox Series S nicht mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Stattdessen wird auf dieser Plattform eine geringere Bildrate angestrebt.

Für die Versionen auf PlayStation 5 und Xbox Series X hingegen wird ein stabiler Betrieb mit 60 FPS angestrebt. Auch eine PC-Version ist geplant, jedoch wurden die Systemanforderungen bislang nicht bekannt gegeben. Aufgrund der technischen Einschränkungen der Xbox Series S ist davon auszugehen, dass die Anforderungen für die PC-Version über dem Durchschnitt liegen werden.

Turok: Origins bietet eine Einzelspieler-Kampagne sowie einen kooperativen Mehrspielermodus. Ihr übernehmt die Rolle von Turok-Kriegern, die sich gegen feindliche Kreaturen wie Aliens und Dinosaurier behaupten müssen.

Euch steht ein breites Arsenal an Waffen zur Verfügung, darunter Bögen, Äxte, Scharfschützengewehre, Plasmagewehre und Schrotflinten. Ein zentrales Spielelement ist das Sammeln von DNA-Proben besiegter Gegner. Diese dienen als Ressource zur Verbesserung eurer Ausrüstung und zur Freischaltung neuer Fähigkeiten. Dadurch erweitert sich das Spektrum an Gegnern, denen ihr euch stellen könnt, sowohl am Boden als auch in der Luft.

Im Vergleich zu früheren Titeln der Reihe setzt Turok: Origins stärker auf kooperative Spielmechaniken und ein fortschrittliches Progressionssystem. Die lineare Levelstruktur und das schnelle, actionreiche Gameplay der Vorgänger werden durch eine dynamischere Spielerfahrung ersetzt. Dennoch betont Jesús Iglesias, dass es sich um eine respektvolle Wiederbelebung der Marke handelt. Das Spiel erscheint voraussichtlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.