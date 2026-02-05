Turok: Origins: Nintendo Direct bestätigt Dino‑Comeback für Herbst 2026

Saber Interactive bringt Turok: Origins nicht nur auf PC, PS5 und Xbox Series X|S, sondern jetzt auch auf die Nintendo Switch 2.

Im heutigen Nintendo Direct hat Saber Interactive offiziell bestätigt, dass Turok: Origins auch für die Nintendo Switch 2 erscheint. Der Titel war ursprünglich nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt, doch nun steht fest, dass die Neuinterpretation des legendären Dino‑Shooter‑Franchise im Herbst 2026 auf allen Plattformen veröffentlicht wird.

In Turok: Origins übernehmt ihr die Rolle eines Mitglieds des alten Ordens der Turok, einer Gruppe von Wächtern, die über Kräfte verfügen, die das Schicksal der gesamten Galaxie beeinflussen können. Eure Aufgabe führt euch in einen Überlebenskampf gegen brutale Kreaturen, Dinosaurier und eine furchterregende Alien‑Bedrohung, die die Menschheit auslöschen will.

Das Spiel kombiniert First‑Person‑ und Third‑Person‑Action, wobei ihr mächtige Waffen und Fähigkeiten einsetzt, um eure Feinde zu vernichten. Ein zentrales Feature ist die Möglichkeit, DNA von besiegten Gegnern zu extrahieren, um euer Arsenal zu verbessern und neue Fähigkeiten – sogenannte EchoSyncs – freizuschalten.

Die Reise führt euch durch die gefährlichen und zugleich atemberaubenden Lost Lands, die sich über mehrere Planeten erstrecken. Von uralten Tempeln über Wüstenlandschaften bis hin zu dichten Dschungeln entdeckt ihr Orte voller Geheimnisse, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sind. Ihr könnt das Abenteuer allein oder gemeinsam mit Freunden erleben.

Wichtige Features im Überblick

Herausfordernde Kämpfe gegen Kreaturen, Dinosaurier und Bossgegner – solo oder im Koop

Großes Waffenarsenal mit Plasma‑Rifles, Rayguns, Snipern, Bögen, Shotguns und mehr

DNA‑Upgrades und EchoSync‑Fähigkeiten für tiefgreifende Charakterentwicklung

Epische Story quer durch die Lost Lands mit abwechslungsreichen Welten und Biomen

Turok: Origins erscheint im Herbst 2026 und kann ab sofort auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 auf die Wunschliste gesetzt werden.

Den Trailer gibt es hier: