Turtle Beach Atom Controller: Mobile Gaming Controller erhältlich

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach hat die Verfügbarkeit des Atom Controllers bekannt gegeben. Der Atom ist ein leicht verstaubarer und portabler Controller für Mobile Gaming. Zwei separate und magnetische Module ermöglichen es, ihn für den Transport zusammenzustecken und für das Spielen wiederum zu teilen.

Das zweiteilige, flexible Design des Atom und die verstellbaren, mit Federn ausgestatteten Smartphone-Klemmen machen den Controller für nahezu alle Devices mit Android 8.0 oder höher nutzbar, ohne dass Spieler zuvor die Handyhüllen entfernen müssen. Die beiden Atom-Module verwenden die proprietären 2,4-GHz-Wireless-Verbindung von Turtle Beach, um sich beim Spielen zu verbinden.

Zeitgleich gewährleistet Low Latency Bluetooth während des Cloud-Gamings über den Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link und anderen Diensten eine zuverlässige, verzögerungsfreie Verbindung mit den Android-Smartphones.

Eine exklusive „Designed for Xbox”-Variante des Atom Controllers ist in der Farbe Schwarz/Gelb erhältlich. Sie verfügt über eine Xbox-Taste und kommt mit einem kostenlosen Monatsabonnement für den Xbox Games Pass Ultimate. Der Atom steht auch in den Farben Schwarz/Cyan-Blau und Rot zur Verfügung. Alle drei Farbvarianten sind ab heute unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit zur UVP von 99,99 Euro erhältlich.

„Mit unserem Atom Controller können Mobile Gamer ihre Lieblingsspiele mit Griffen genießen, die sich nicht nur gut anfühlen und gut in der Hand liegen, sondern sich auch leicht einpacken und mitnehmen lassen“, sagt Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Coporation. „Die anhaltende große Resonanz auf unser wachsendes Controller-Portfolio spornt uns an, weitere Produkte zu entwickeln, die sich von anderen abheben und Vorteile bieten. Abgesehen von seinem einzigartigen Design, sind die ergonomischen Griffe des Atom dicker und robuster als die derzeitigen Alternativen auf dem Markt. Sie sorgen für einen großartigen Komfort, sodass Mobile Gamer sich einzig und allein auf das Gewinnen konzentrieren können.“

