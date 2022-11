Turtle Beach Fuel Dual Controller Charging Station: Ladestation für Xbox Series X|S ab sofort vorbestellbar

Autor:, in / Turtle Beach Fuel Dual Controller Charging Station

Turtle Beach kündigt die offiziell für Xbox lizensierte Fuel Dual Controller Charging Station mit Headset Stand an, die ab sofort vorbestellt werden kann.

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach hat heute die neue Fuel Dual Controller Charging Station mit Headset Stand vorgestellt. Die „Designed for Xbox“-Ladestation ist nach der am vergangenen Montag vorgestellten Fuel Compact VR Charging Station für Meta Quest 2 das zweite Ladestationsprodukt, mit welchem das Unternehmen in neue Märkte expandiert.

Die Fuel Dual Controller Charging Station kommt mit zwei wiederaufladbaren Akkupacks, die Xbox Wireless Controller für die Xbox Series X|S mehr als 22 Stunden zuverlässig mit Energie versorgen. Die Ladestation fasst zwei solcher Controller, während der Headset-Ständer dafür sorgt, dass ein Stealth 600 Gen 2 Max oder ein anderes Headset von Turtle Beach stets in Reichweite ist.

Die Fuel Dual Controller Charging Station und der Headset Stand für Xbox sind ab dem 12. Dezember 2022 erhältlich. Spieler können beide Produkte ab sofort unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Einzelhändlern zu einer UVP von 34,99 Euro vorbestellen.

„Anfang dieser Woche sind wir mit der Vorstellung unseres Fuel VR Chargers in eine neue Produktkategorie eingestiegen – und mit unserer offiziell für die Xbox lizensierten Fuel Dual Controller Charging Station erweitern wir die Fuel-Familie bereits um ein weiteres Produkt“, sagt Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Angesichts des Ansturms der Gamer auf die neusten Call of Duty- und andere Spiele, die zu den Feiertagen auf den Markt kommen, ist es für Gamer wichtig, ihr Gaming-Equipment aufzuladen und einsatzbereit zu halten. Der Fuel Dual Charger versorgt die Xbox-Controller mit Strom und hilft dabei, den eigenen Gaming-Bereich aufgeräumt zu halten, da er zwei Controller und ein Headset beherbergt, wenn sie gerade nicht gebraucht werden.“

Die Features der Fuel Dual Controller Charging Station von Turtle Beach:

Langanhaltende Akkulaufzeit: Die zwei Akkupacks liefern jeweils eine beeindruckende Laufzeit von mehr als 22 Stunden und machen umweltschädliche Einwegbatterien überflüssig.

Bequemes Aufladen: Einfache Drop-and-Charge-Kontakte sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung. Die übersichtliche Akkustandanzeige macht es einfach, den Ladezustand im Auge zu behalten.

Headset-Ständer inklusive: Genau wie die Controller, kann auch ein Turtle Beach- oder anderes Headset praktisch aufbewahrt werden.* Der Ständer ist nicht mit der Ladestation verbunden, sodass Spieler*innen ihn auf unterschiedliche Weise und an verschiedenen Orten platzieren können. *Der Headset Stand lädt keine Headsets auf und dient lediglich zur Aufbewahrung.

Kompakte Stellfläche: Spieler*innen können bis zu zwei Xbox Wireless Controller gleichzeitig aufladen. Dabei wird nur wenig Platz z. B. auf einem Schreibtisch oder innerhalb eines Gaming-Setups in Anspruch genommen.

USB-C: Das mitgelieferte USB-C-Kabel hat mit einem Meter die perfekte Länge, um zuverlässig zu Laden und das eigene Setup ordentlich zu halten.