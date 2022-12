Turtle Beach Fuel Dual Controller Charging Station: Xbox Ladestation ab sofort erhältlich

Der Gaming-Zubehörhersteller Turtle Beach gibt heute die weltweite Verfügbarkeit der Fuel Dual Controller Charging Station mit Headset Stand bekannt.

Die Designed for Xbox Fuel Dual Controller-Ladestation liefert Energie für Xbox Wireless Controller auf der Xbox Series X|S durch zwei schnell aufladbare 22+ Stunden-Akkus.

Sie fasst zwei Xbox Wireless Controller, während der abnehmbare Headset-Ständer dafür sorgt, dass das Stealth 600 Gen 2 MAX oder ein anderes Turtle Beach-Headset immer in Reichweite ist.

„Unsere Fuel Dual Controller Charging Station mit Headset Stand für Xbox folgt auf die kürzliche Veröffentlichung unserer Fuel Compact VR Charging Station für Meta Quest 2, mit der wir Turtle Beach um eine noch größere Auswahl an Zubehör erweitern, von dem wir wissen, dass Gamer es wollen“, so Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Unsere neue Ladestation lädt zwei Xbox Wireless Controller gleichzeitig auf, macht den ständigen Batteriewechsel überflüssig und ist offiziell für Xbox lizenziert. Außerdem lässt sich der Headset-Ständer in die Ladestation integrieren oder abnehmen und allein verwenden – so oder so sorgt er für einen sauberen und organisierten Gaming-Bereich.“