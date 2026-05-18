Turtle Beach Pacific Skyline Controller: Neuer Controller ziert auffälliges Küsten-Design

Mit dem Pacific Skyline Wireless Controller bringt Turtle Beach ein neues Xbox- und PC-Gamepad im auffälligen Küsten-Design auf den Markt.

Turtle Beach hat mit dem Pacific Skyline Wireless Controller ein neues Gamepad für Xbox, PC und Android vorgestellt, das durch sein auffälliges Design und moderne Technik auffällt.

Das Design ist von der Skyline von San Diego und der kalifornischen Küste inspiriert und setzt auf Pastelltöne, Palmen-Silhouetten sowie ein sogenanntes „Hidden Skyline“-RGB-System. Insgesamt sechs individuell anpassbare Lichtzonen lassen dabei eine stilisierte Stadtsilhouette sichtbar werden und sollen das Küstenflair visuell unterstreichen.

Technisch bietet der Controller unter anderem TMR-Thumbsticks, die für eine präzisere Steuerung und reduzierte Drift-Probleme sorgen sollen. Hinzu kommen zwei Rumble-Motoren, Impuls-Trigger sowie zwei frei belegbare Rücktasten für zusätzliche Eingabemöglichkeiten.

Die Verbindung erfolgt kabellos über einen USB-Transmitter für Xbox und Windows-PCs oder via Bluetooth für Android-Geräte. Ein integrierter Akku mit USB-C-Ladefunktion ermöglicht längere Spielzeiten und optional auch kabelgebundenes Spielen.

Der Turtle Beach Pacific Skyline Wireless Controller ist ab sofort exklusiv über den Hersteller für 89,99 Euro erhältlich.