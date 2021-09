Turtle Beach Recon 200 Gen 2: Gaming-Headset ab sofort erhältlich

Turtle Beach gibt bekannt, dass das neu gestaltete Recon 200 Gen 2 Extra-Powered Gaming-Headset ab sofort bei teilnehmenden Händlern (Amazon) weltweit für 59,99 Euro erhältlich ist.

Als Nachfolger des ursprünglichen Bestsellers Recon 200 ist das Gen 2 in den Farben Schwarz, Weiß und einem brandneuen Mitternachtsblau erhältlich. Die Gen 2-Edition baut auf den Stärken des ursprünglichen Recon 200 auf und bietet Gamern mehr Features und Funktionen für den gleichen Preis von 59,99 Euro (UVP).

Den Sound des Recon 200 Gen 2 liefern leistungsstarke 40-mm-Lautsprecher und der wiederaufladbare 12-Stunden-Akku sorgt für noch mehr beeindruckende Funktionen wie Bass Boost und variables Mikrofon-Monitoring.

Gamer können sich außerdem über neue, weichere Memory-Foam-Polster mit der patentierten brillenfreundlichen ProSpecs-Technologie von Turtle Beach und ein neues Kopfband mit erhöhter Stabilität und Haltbarkeit freuen.

Das Recon 200 Gen 2 funktioniert mit Xbox Series X|S und Xbox One, PS5 und PS4, Nintendo Switch sowie mit kompatiblen PCs und mobilen Geräten mit 3,5-mm-Buchse.

„Die Mischung aus leistungsstarker Audio-Performance, Komfort und Multiplattform-Kompatibilität zum Preis von 59,99 Euro sollte das des Recon 200 Gen 2 an die Spitze jeder Headset-Wunschliste von Spielern setzen, die ihr Gaming-Erlebnis aufwerten wollen“, so Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Wir hatten bereits beim ursprünglichen Recon 200 eine Reihe von beliebten Kernfunktionen, und mit dem aktualisierten Gen 2 Design haben wir noch mehr Funktionen für den gleichen Preis, der das Original so attraktiv machte. Gamer werden es schwer haben, ein anderes Headset zu diesem Preis zu finden, das mit dem Recon 200 Gen 2 mithalten kann.“