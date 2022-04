Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX: Neues Multiplattform-Headset ab sofort vorbestellbar

Autor:, in / Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX

Turtle Beach kündigte heute das Designed for Xbox Stealth 700 Gen 2 MAX an, ein brandneues Mitglied der Stealth 700-Serie kabelloser Premium-Gaming-Headsets.

Durch einfaches Umlegen eines Schalters bietet das Stealth 700 Gen 2 MAX Spielern die Möglichkeit, sich verzögerungsfrei über kabellose USB- oder Bluetooth-Verbindungen mit weiteren Gaming-Systemen zu verbinden, darunter Xbox Series X|S und Xbox One, PlayStation 4|5 sowie Nintendo Switch, Windows-PCs und Mac und kompatible iOS- und Android-Mobilgeräte.

Das Stealth 700 Gen 2 MAX erhöht außerdem die Akkulaufzeit auf über 40 Stunden, wobei eine 15-minütige Aufladung mehr als acht Stunden Spielzeit ermöglicht.

Das Stealth 700 Gen 2 MAX bietet auch weiterhin die überragende Audioqualität mit leistungsstarkem 3D-Raumklang und ultimativem Komfort, die es zum meistverkauften und hochgelobten kabellosen Premium-Gaming-Headset gemacht haben.

Die Premium-Features des Stealth 700 Gen 2 wie große und leistungsstarke 50-mm Nanoclear-Treiber, kühlende Aerofit-Ohrpolster aus einer Gel-Memoryfoam Kombination, brillenfreundlicher ProSpecs-Komfort, Superhuman Hearing, ein metallverstärkter Kopfbügel sowie Bluetooth für Discord-Chats, das Annehmen von Anrufen, Musikhören und Verbinden mit der mobilen Companion-App – all das gibt es auch beim Stealth 700 Gen 2 MAX.

Das Designed for Xbox Stealth 700 Gen 2 MAX ist ab heute bei teilnehmenden Händlern weltweit vorbestellbar. Das Stealth 700 Gen 2 MAX für Xbox ist in Schwarz oder Kobaltblau erhältlich und kommt weltweit am 8. Mai 2022 zu einem Preis von 199,99 Euro (UVP) auf den Markt.

Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation, sagte: „Die erweiterte Kompatibilität des Stealth 700 Gen 2 MAX ermöglicht es noch mehr Gamern, den erstklassigen kabellosen Klang und den Komfort zu erleben, der die Stealth 700-Serie seit Jahren zu einem Bestseller macht. Seit Januar 2019 ist das Turtle Beach Stealth 700 die zweitmeistverkaufte kabellose Headset-Serie*, gleich nach unserer Stealth 600-Serie.“

