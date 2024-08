Turtle Beach Stealth 700 Gen 3: Neu gestaltetes Headset ab September erhältlich

Autor:, in / Turtle Beach Stealth 700 Gen 3

Das kabellose Multiplattform-Gaming-Headset Turtle Beach Stealth 700 für Xbox, PlayStation, PC, Steam Deck und Mobilgeräte wurde für die dritte Generation von Premium-Gaming-Leistungen neu entwickelt.

Mit dem kabellosen CrossPlay-System des Headsets, das zwei kabellose Sender umfasst, können Gamer auf Konsole, PC und kompatiblen Bluetooth-Geräten spielen und die Audioquelle des Headsets mit nur einem Knopfdruck wechseln.

Das neue Stealth 700 verfügt außerdem über massive und leistungsstarke 60-mm-Eclipse-Dual-Treiber, ein Flip-to-mute-Mikrofon der dritten Generation mit A.I.-Rauschunterdrückung, eine Akkulaufzeit von 80 Stunden und vieles mehr.

Die spezielle PC-Version des Headsets bietet kabelloses High-Fidelity-Audio mit 24 Bit und 96 kHz, Waves 3D-Soundverbesserungen und ein Mikrofon mit 16 Bit und 32 kHz und hoher Bandbreite.

Das für die Xbox designte Stealth 700 ist in Kobaltblau/Gold oder Schwarz/Silber erhältlich, während die PlayStation-Version in Weiß/Silber oder Schwarz/Silber erhältlich ist. Die PC-Version des Headsets ist in Schwarz/Silber erhältlich.

Die neuen Stealth 700 Headsets von Turtle Beach können für 199,99 € UVP vorbestellt werden und kommen am 22. September 2024 auf den Markt.