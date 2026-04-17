Turtle Beach Stealth Pro II: Neues Premium-Headset will neue Maßstäbe setzen

Turtle Beach präsentiert mit dem Stealth Pro II ein neues Premium Gaming Headset mit Fokus auf Hi-Res-Audio und Multiplattform-Nutzung.

Mit dem Stealth Pro II hebt Turtle Beach sein Gaming-Audio-Portfolio auf ein neues Niveau. Das kabellose Multiplattform-Headset tritt als Nachfolger des Stealth Pro an und kombiniert hochwertige Klangtechnologie mit vielseitiger Nutzung über mehrere Systeme hinweg. Entwickelt als umfassendes Premium-Peripheriegerät, richtet sich das Modell an Spielende, die gleichermaßen Wert auf Audioqualität, Mikrofonleistung und Komfort legen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Klangpräzision. Selbst feinste Geräusche sollen klar erkennbar bleiben, was der Hersteller mit einer ungewöhnlichen Demonstration unterstreicht. Für ein inszeniertes Duell wurde der letzte bekannte Ninja der Welt, Jinichi Kawakami, eingeflogen.

In einem realen Showdown trat er gegen einen Gamer an, der dank der Audiotechnologie des Headsets selbst kleinste Bewegungen wahrnehmen konnte. Dieses Experiment hebt die Leistungsfähigkeit des Geräts unter extremen Bedingungen hervor.

Technisch bietet die Xbox-Version Unterstützung für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC sowie PlayStation 5 und PlayStation 4. Ergänzt wird dies durch Bluetooth-Kompatibilität für mobile Geräte.

Die alternative Variante für PC und PlayStation deckt ebenfalls diese Plattformen ab. Beide Modelle setzen auf von der Japan Audio Society zertifiziertes 24-Bit-96-kHz-Hi-Res-Wireless-Audio und nutzen leistungsstarke 60-mm-Eclipse-Doppeltreiber.

Hinzu kommen Funktionen wie CrossPlay 2.0 für den schnellen Wechsel zwischen mehreren Geräten, eine gleichzeitige Verbindung über 2,4-GHz-Wireless und Bluetooth mit geringer Latenz sowie aktive Geräuschunterdrückung und Unterstützung für Dolby Atmos.

Zwei austauschbare Akkus mit jeweils bis zu 40 Stunden Laufzeit sorgen für lange Einsatzzeiten ohne Unterbrechung.

Auch beim Design setzt Turtle Beach auf Premium-Anspruch. Eloxiertes Aluminium trifft auf Soft-Touch-Oberflächen, während Memory-Schaum-Ohrpolster und ein Kopfbügel mit Netzgewebe-Aufhängung für hohen Tragekomfort sorgen.

Laut CEO Cris Keirn markiert das Stealth Pro II den bisherigen Höhepunkt der eigenen Audioentwicklung und definiert einen neuen Maßstab für Gaming-Headsets, bei dem Klangtreue, Komfort und Flexibilität eng miteinander verschmelzen.

Das Stealth Pro II von Turtle Beach erscheint am 18. Mai 2026 und ist ab sofort unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern weltweit zum Preis von 349,99€ UVP vorbestellbar.

Die Funktionen des Turtle Beach Stealth Pro II im Detail:

Zertifiziertes hochauflösendes kabelloses Audio

Das Turtle Beach Stealth Pro II wurde von der Japan Audio Society zertifiziert, einer Organisation, die für ihre strengen Standards und ihr Engagement für hervorragende Audioqualität bekannt ist, und liefert echtes kabelloses hochauflösendes 24-Bit/96-kHz-Audio* über eine 2,4-GHz-USB-Verbindung mit sehr geringer Latenz. Von den leisesten Details bis hin zu den kraftvollsten Momenten kann ein Hörerlebnis in Audiophile-Qualität genossen werden, das Spiele und Musik zum Leben erweckt.

*Verfügbar auf PCs oder anderen Systemen, die eine 24-Bit/96-kHz-Ausgabe unterstützen.

CrossPlay 2.0 – plattformübergreifendes drahtloses Audio

Mit CrossPlay 2.0 kann per Knopfdruck nahtlos zwischen bis zu vier Plattformen wechseln. Im Lieferumfang enthalten sind eine Sender-Dockingstation und ein Sender. Zusätzliche Sender sind separat erhältlich.

Fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung

Das Stealth Pro II bietet eine anpassbare Geräuschunterdrückung mit vier internen Mikrofonen, die Hintergrundgeräusche reduzieren, sodass sich in jeder Umgebung konzentriert werden kann.

60-mm-Eclipse-Doppeltreiber

Große 60-mm-Eclipse-Doppeltreiber mit dedizierten Tieftönern und Hochtönern liefern kraftvolle Bässe, detailreiche Mitten und klare Höhen für ein volles Hörerlebnis.

Floating-Mikrofon in Broadcast-Qualität

Das unidirektionale 9-mm-Floating-Mikrofon bietet außergewöhnliche Klarheit mit KI-basierter Geräuschunterdrückung und praktischer Flip-to-Mute-Steuerung. Feinabstimmung von Empfindlichkeit, Noise Gate und EQ über die Swarm II-App.

Zwei austauschbare Akkus mit 40 Stunden Laufzeit

Zwei wiederaufladbare Akkus mit einer Laufzeit von jeweils 40 Stunden ermöglichen ununterbrochenes Gaming, während die Ladestation den Ersatzakku auflädt und einsatzbereit hält.

Integrierte Beamforming-Mikrofone

Integrierte Beamforming-Mikrofone konzentrieren sich auf die Stimme und reduzieren gleichzeitig Hintergrundgeräusche, sodass auch ohne das Bügelmikrofon eine klare Kommunikation gewährleistet ist.

Gleichzeitige 2,4-GHz-Funkverbindung + Bluetooth

Audio kann von zwei Geräten gleichzeitig über die gleichzeitige 2,4-GHz-Funkverbindung und Bluetooth gehört werden, mit unabhängigen Lautstärkereglern für eine einfache Audioausbalancierung.

Hochwertiges Design für Komfort und Langlebigkeit

Entwickelt für Komfort und Langlebigkeit mit eloxiertem Aluminium, Soft-Touch-Materialien und Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff mit ProSpecs-Brillenaussparung sowie einer verstärkten Konstruktion und einem mitgelieferten Hartschalenetui für zusätzlichen Schutz.

Audioanpassung von überall

Die Swarm II-Companion-App kann verbunden werden, um auf einen benutzerdefinierten 10-Band-Audio-EQ, Mikrofon-EQ, Empfindlichkeits- und Noise-Gate-Einstellungen zuzugreifen und die neueste Firmware zu erhalten.

Einfacher Zugriff auf Audio-Voreinstellungen

Es kann zwischen 4 integrierten Turtle Beach-Audio-Voreinstellungen gewechselt werden, darunter Bass Boost, Signature Sound, Treble Boost und Vocal Boost.

Multiplattform-Kompatibilität Xbox-Modell:

Kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 & 5, PC (Windows 10 und höher, USB 2.0 oder höher) sowie mit Bluetooth-fähigen Mobilgeräten.

PC-Modell:

Kompatibel mit PC (Windows 10 und höher, USB 2.0 oder höher), PlayStation 4 & 5 sowie mit Bluetooth-fähigen Mobilgeräten.