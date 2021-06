Turtle Beach VelocityOne Flight: Erste Simulator-Hardware offiziell enthüllt

Die Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR) gab als führender Hersteller von Gaming-Zubehör seinen Eintritt in zwei große und schnell wachsende Märkte für Gaming-Zubehör bekannt – Game-Controller und Hardware für Simulatorspiele.

Auf der E3 2021 stellte das Unternehmen zwei Produkte vor, die unter der Bestseller-Marke Turtle Beach entwickelt wurden, und gab Details zum brandneuen Designed for Xbox Recon Controller und VelocityOne Flight Steuerungssystem bekannt.

Mit dem Eintritt Turtle Beachs in die Märkte für Controller und Hardware für Simulatorspiele erweitert das Unternehmen seine Reichweite, indem es seine starke Marke und seinen Ruf als Hersteller hochwertiger Gaming-Hardware nutzt. Diese neuen Produkte bieten Gamern und Simulator-Fans brandneue Funktionen und Innovationen, mit denen sie ihr Spielerlebnis verbessern können.

Der Recon Controller ist der erste Controller, der die charakteristische Audiotechnologie von Turtle Beach mit der Steuerung von Spielen verbindet. VelocityOne Flight ist ein komplettes Flugsteuerungssystem, welches in Zusammenarbeit mit Luftfahrtingenieuren und Piloten entwickelt wurde, um Fans von Flugsimulationen das immersivste, authentischste und modernste Flugerlebnis auf PC- und Xbox zu ermöglichen, welches der Markt zu bieten hat.

„Wir setzen die gleiche Expertise und Energie, die uns in den letzten zehn Jahren zum meistverkauften Hersteller von Gaming-Headsets gemacht hat, in Controller und Simulator-Hardware ein, um Gamern ein besseres Spielerlebnis zu ermöglichen sowie unser Geschäft weiter auszubauen und unsere langfristigen Wachstumsziele zu erreichen“, sagt Jürgen Stark, Chairman und CEO der Turtle Beach Corporation. „Diese beiden neuen Zubehörsegmente fügen dem globalen adressierbaren Markt eine weitere Milliarde US-Dollar hinzu, wobei Gamepad-Controller von Drittanbietern etwa 600 Millionen US-Dollar und PC/Konsolen-Flugsimulator-Hardware etwa 400 Millionen US-Dollar zum globalen Markt beitragen. Beide Märkte wachsen rasant, und unser Einstieg mit diesen ersten Produkten wird der Beginn eines expandierenden Portfolios in weitere PC-Simulator-Hardware-Kategorien sein.“

Stark fuhr fort: „Wir haben unser preisgekröntes ROCCAT PC-Zubehörportfolio und unsere Umsätze deutlich gesteigert, seit wir vor etwa zwei Jahren mit dieser Akquisition in die PC-Kategorie expandierten. In Anbetracht dieses Erfolges, des aufregenden Portfolios von Neat Microphones, die dieses Jahr auf den Markt kommen werden, und dieser Expansion in die großen Märkte für Game-Controller und Gaming-Simulator-Hardware, erwarte ich, dass wir uns im nächsten Jahr dem Umsatz von 100 Millionen Dollar außerhalb unseres historischen Kerngeschäfts mit Konsolen-Headsets nähern – oder ihn sogar übertreffen könnten.“

„Der Recon Controller ermöglicht es Gamern, jedes kabelgebundene 3,5-mm-Gaming-Headset anzuschließen und bietet neben anderen Features exklusive Turtle Beach-Audiotechnologie wie unsere individuell abgestimmten Audio-Presets und Superhuman Hearing, unsere patentierte Audioeinstellung, mit der man gegnerische Spieler hören kann, bevor sie einen selbst hören. Der Recon Controller sieht gut aus, liegt gut in der Hand und ist die perfekte Ergänzung zu den Millionen von Turtle Beach Headsets, die von unseren Fans beim Spielen auf der Xbox verwendet werden.“

Stark fügte hinzu: „Microsofts Flight Sim 2020 hat Gamer und Flugsimulator-Fans gleichermaßen mit seiner atemberaubenden visuellen Qualität verblüfft, als das Spiel letztes Jahr auf dem PC debütierte, und da das Spiel diesen Sommer auf die Xbox Serie X|S kommt, glauben wir, dass es ein breiteres Publikum von Gamern dazu bringen wird, in das Genre der Flugsimulatoren einzusteigen. Als Pilot und Flugsimulator-Enthusiast habe ich Anfang letzten Jahres den unglaublichen visuellen Realismus des Spiels gesehen und bin auch mit der vorhandenen Hardware auf dem Markt sehr vertraut. Daher wusste ich, dass wir ein besseres, integrierteres und modernes Eingabegerät für Flugsimulatoren entwickeln könnten, welches sich viele Flugsimulator-Enthusiasten wünschen würden.

Wir haben ein Team mit großer Erfahrung im Bereich Flight-Sim-Hardware eingestellt und ein voll integriertes System entwickelt, das mit Xbox und PC funktioniert und alles bietet, was ein Einsteiger in diesem Bereich braucht, zusammen mit den Möglichkeiten und Funktionen, die Hardcore-Flieger fordern. Für den einmaligen Preis von 349,99 Euro gibt es nichts Vergleichbares.“